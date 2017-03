Thông quan điện tử: Giảm thời gian nhưng còn tốn giấy mực

In một đống, chỉ đọc vài dòng

Mặc dù đã có khảo sát DN về Hệ thống VNACCS và được DN đánh giá: 12% rất hài lòng; 83% hài lòng và chỉ có 5% chưa hài lòng. Tuy nhiên, tại buổi tham vấn, các DN cũng nhận định là hài lòng vì hệ thống này giúp DN tiết kiệm thời gian, công sức so với làm thủ tục thủ công. Tuy nhiên, để hoàn thiện hệ thống này, DN liệt kê những “khuyết điểm” tồn đọng, kiến nghị sửa đổi.

Ông Đặng Ngọc Sâm Thương, Trưởng phòng Xuất nhập khẩu, Công ty TNHH Thực phẩm Amanda VN (Đồng Nai), cho biết việc khai báo thông tin trên hệ thống khá dàn trải, thông tin được khai rải rác ở nhiều trang. DN hiện phải in theo mẫu của hệ thống. Nếu DN chỉ in mỗi trang đầu thì thiếu rất nhiều thông tin. In toàn bộ cho đủ thông tin thì tốn rất nhiều giấy mực, tốn chỗ lưu trữ. Bất hợp lý là có rất nhiều trang trống rỗng, có trang chỉ cần một dòng thông tin.



Thông quan điện tử góp phần cải thiện, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia của Chính phủ đặt ra. Ảnh: vneconomy.

Ông Thương kiến nghị Tổng cục Hải quan nên thiết kế lại trang đầu tiên, sao cho trang này thể hiện hết những thông tin cần thiết, như kiểu lúc trước hệ thống hải quan của ta từng làm. Khi DN in thì chỉ cần in một trang đầu mà đầy đủ nội dung quan trọng, không cần in toàn bộ nữa.

Ông Âu Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Giám sát Quản lý (Tổng cục Hải quan), cho biết đã từng nghe rất nhiều DN phải ánh về việc in tờ khai quá nhiều như trên, ví dụ có 10 mặt hàng thì phải in 10 trang, mỗi trang thể hiện chỉ một mặt hàng, cộng hai trang có đầu các thông tin chung nữa. Ông cho rằng có thể sẽ giữ cách khai trên hệ thống như hiện nay nhưng sửa đổi chức năng in, khi đó hệ thống tổng hợp thông tin cần thiết lại, gộp vào 1-2 trang để in mà thôi.

Phải điện cho Tổng cục can thiệp

Ông Nguyễn Quang Bính, Trưởng ban Thủ tục hải quan của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk, đánh giá cao hệ thống VNACCS. “Có qua giai đoạn đi đến tận cảng để khai báo, nay ngồi tại DN khai báo mới thấy hệ thống này rõ ràng có lợi cho DN. Suốt 18 tháng qua, chúng tôi thấy rõ có sự cầu thị rất lớn từ cơ quan hải quan, rút ngắn thời gian cho DN”.



Trình tự thủ tục thông quan điện tử. Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, ông Bính góp ý rằng hệ thống cần cải thiện thêm về tính đồng bộ. Ví dụ, có những lúc DN nộp thuế thứ Năm, vậy mà đến thứ Sáu hệ thống hải quan không cập nhật được thông tin ngân hàng. Đến thứ Bảy và Chủ nhật thì không làm việc. DN phải chờ 3-4 ngày đến thứ Hai tuần sau mới làm thủ tục tiếp được, rất mất thời gian.

“Mỗi ngày chúng tôi khai 30-40 tờ khai. Chậm một lúc 3-4 ngày là rất khó khăn. Hệ thống nên được cập nhật mỗi 12 tiếng, thay vì 24 tiếng như hiện nay” - ông Bính nói.

Ngoài ra, ông Bính cũng phản ánh: “Có những lúc đã chỉnh sửa tờ khai, chạy số liệu thanh khoản nhưng hệ thống hải quan không cập nhật, phải điện ra Tổng cục nhờ can thiệp mới được!”.

Đặc biệt, ông Bính than phiền về hệ thống này buộc các DN nhập liệu thủ công rất nhiều. DN phải gõ từng số container, từng số seal... mất công lắm. Tổng cục nên sửa, cho phép DN gửi ảnh scan đính kèm hoặc có một phần mềm nào đó kết hợp các thông tin trên vào hệ thống để khỏi đánh máy thủ công nữa, ông kiến nghị.

Tiếp nhận phản ảnh về thời gian cập nhật dữ liệu trên hệ thống, ông Âu Anh Tuấn giải thích rằng DN nộp thuế đúng ở chi nhánh có kết nối hải quan thì nộp thuế hôm nay sẽ được cập nhật vào hôm sau. Nếu thời gian cập nhật lên đến 48 giờ thì đấy là do chi nhánh ngân hàng không kết nối với hải quan. DN nên chọn lại chi nhánh ngân hàng.

Tiếp tục tham vấn hoàn chỉnh Hệ thống VNACCS giúp DN rất nhiều về thời gian thông quan, thời gian chờ đợi ở các cửa khẩu. Mục đích này trong giai đoạn thử nghiệm đầu tiên là đã thành công. Không ai nói rằng nó hoàn hảo, vì trong quá trình thực hiện đã có những bất cập, ngay cả cán bộ hải quan cũng chưa thông thạo hết nhưng với một giai đoạn thí điểm đầu tiên thì những gì đạt được là khả quan và Tổng cục Hải quan có thể tự hào về những gì mình đã đạt được. Quá trình tham vấn này sẽ được tiếp tục thực hiện trong tương lai, không dừng lại ở hệ thống này mà còn rất nhiều nội dung, chủ đề khác liên quan. (Ông MICHAEL TRUEBLOOD - chuyên gia GIG)