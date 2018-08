Áp quy định lạc hậu xử phạt, Uỷ ban thua kiện tiểu thương

Ngày 17-8 TAND tỉnh Đồng Tháp xử sơ thẩm đã chấp nhận một phần yêu cầu của bà Đặng Thị Bích Ngọc tuyên hủy ba quyết định (QĐ) xử phạt hành chính của chủ tịch UBND TP Cao Lãnh.

Tòa cũng tách yêu cầu của bà Ngọc đòi UBND, Ban quản lý (BQL) chợ và Phòng Tài chính - Kế hoạch TP Cao Lãnh phải bồi thường gần 500 triệu đồng, ra thành vụ án khác khi bà Ngọc có yêu cầu.

Bị phạt 2 lần

Theo hồ sơ tháng 5-2015, ông Nguyễn Dương Tiến (chồng bà Ngọc) trúng đấu giá hai quầy số 1 và số 2 trong nhà lồng chợ TP Cao Lãnh và ký hợp đồng với BQL chợ bán mặt hàng dụng cụ thể thao. Sau đó ông xin chuyển đổi hai quầy này sang bán mặt hàng mỹ phẩm và được Phòng Tài chính-Kế hoạch (UBND TP Cao Lãnh) đồng ý.



Văn bản của chủ tịch UBND TP Cao Lãnh yêu cầu tòa tuyên hủy toàn bộ các QĐ bị kiện. Ảnh: CTV

Tháng 4-2016, vợ chồng ông Tiến được đồng ý cho chuyển một quầy sang bán mỹ phẩm nên đã mua hơn 500 triệu đồng hàng về bán. Nhưng hơn tháng sau, ông bị thu hồi văn bản cho phép.



Tháng 7-2016, chủ tịch UBND TP Cao Lãnh ký QĐ xử phạt bà Ngọc 2,5 triệu đồng về hành vi kinh doanh không phép đăng ký hộ kinh doanh. Bà Ngọc khiếu nại nhưng phía UBND ra QĐ bác khiếu nại. Do sau đó vẫn bán hàng mỹ phẩm nên ủy ban tiếp tục xử phạt bà Ngọc lần hai với số tiền 3 triệu đồng. Bà Ngọc khởi kiện cả 3 QĐ trên.

Cuối năm 2016, bà Ngọc ngưng bán hàng, đóng cửa quầy chờ tòa án xét xử thì BQL chợ vẫn tự mở khóa quầy hàng và thu, tạm giữ hết số mỹ phẩm mang đi nơi khác.

Cho rằng BQL chợ thu hàng sai vì không có QĐ thu hàng của cơ quan có thẩm quyền nên bà Ngọc đã tố cáo ra công an. Nhưng công an và VKSND TP Cao Lãnh trả lời không có cơ sở khởi tố vụ án vì những người trong BQL chợ tạm giữ hàng là thực hiện nhiệm vụ do UBND TP Cao Lãnh giao.

Hủy cả 3 quyết định của UB

Đại diện VKS tại tòa phát biểu đề nghị tòa tuyên hủy các QĐ của UB vì chưa phù hợp về căn cứ xử phạt và trình tự thủ tục ban hành QĐ hành chính.

Tòa nhận định, QĐ xử phạt hành chính lần đầu căn cứ vào biên bản vi phạm hành chính không đúng biểu mẫu, không ghi ngày tháng. Đặc biệt biên bản này viện dẫn quy định về thẩm quyền xử phạt trong Nghị định của Chính phủ đã hết hiệu lực thi hành. Về nội dung, do trình tự thủ tục ban hành QĐ này không đúng nên nội dung của QĐ không đúng và không có giá trị pháp lý, cần phải tuyên hủy.

Cũng theo HĐXX do QĐ xử phạt lần đầu của UBND ban hành không đúng trình tự thủ tục nên kéo theo hai QĐ sau là QĐ giải quyết khiếu nại và QĐ xử phạt lần 2 cũng không đúng. Do vậy yêu cầu khởi kiện của bà Ngọc là có căn cứ được chấp nhận.

Được biết trước khi tòa tuyên án ngày 9-8 phía UBND TP Cao Lãnh có văn bản do chủ tịch Phạm Văn Thương ký gửi tòa đề nghị tuyên hủy toàn bộ các QĐ của UB bị bà Ngọc kiện. Lý do là sau khi kiểm tra phía UB thấy các QĐ này không đúng trình tự thủ tục nhưng do hết thời hạn hủy bỏ (1 năm từ ngày ra QĐ) nên UB không thể tự hủy bỏ được. Từ đó UB đề nghị tòa xem xét tuyên hủy toàn bộ các QĐ nêu trên.

Về yêu cầu bồi thường của bà Ngọc HĐXX cho rằng không liên quan đến các QĐ hành chính mà là quan hệ dân sự kinh doanh thương mại nên tách ra thành vụ án khác nếu phía bá Ngọc có yêu cầu.



Phiên tòa sơ thẩm nhưng tòa đặt nhầm biển tên của thành phần HĐXX gồm 3 thẩm phán. Ảnh: CTV

Trong khi phía bà Ngọc cho biết sẽ kháng cáo nội dung này vì cho rằng việc bà bị tạm giữ hàng là hệ quả của các QĐ hành chính nêu trên, nếu bà không bị xử phạt thì không có việc bị tạm giữ hàng hóa gây thiệt hại lớn. Thậm chí hiện nay số hàng này vẫn bị BQL chợ niêm phong tạm giữ khiến một số loại không còn hạn sử dụng. Bà vẫn giữ yêu cầu ba đơn vị phải liên đới bồi thường vì việc tạm giữ là do chỉ đạo của UBND TP Cao Lãnh.