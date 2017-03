Bắt giam cán bộ Chi cục Thuế Bến Lức nhận hối lộ

Sáng 15-7, nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh và VKSND tỉnh Long An cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện Bến Lức vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam ba tháng đối với ông Nguyễn Trọng Tính, cán bộ Chi cục Thuế Bến Lức để điều tra về hành vi nhận hối lộ.



Trước đó, ông Cao Văn Tạo, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Long An, thông tin cơ quan này cũng đã nhận được báo cáo sơ bộ của Chi cục Thuế huyện Bến Lức liên quan đến thông tin ông Tính bị tố cáo tống tiền doanh nghiệp. Cục đã yêu cầu Chi cục gửi giải trình trong thời gian sớm nhất.



Quán cà phê nơi ông Tính nhận tiền

Như Pháp Luật TP.HCM thông tin trước đó, ông Tính đã làm bản áp thuế phạt một doanh nghiệp tại Bến Lức do ông O. làm chủ số tiền 1,4 tỉ đồng.

Tuy nhiên, ông Tính lại không để doanh nghiệp này giải trình một số điểm chưa rõ, không cho xem biên bản vụ việc khiến ông O. bức xúc.

Đồng thời, sau đó ông Tính yêu cầu ông O. đưa 400 triệu đồng để ‘‘chạy giúp’’ cho ông O. chỉ cần nộp phạt 600 triệu đồng.

Cho rằng ông Tính có biểu hiện tống tiền, ông O. đã báo cơ quan chức năng.

Khi vợ ông O. đem 200 triệu đồng đến một quán cà phê giao cho ông Tính thì cơ quan điều tra bắt quả tang mời ông Tính về trụ sở làm việc.