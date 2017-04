Bắt ngoại tình tại trận, có nguy cơ bị khởi tố

Vụ việc bắt ghen hy hữu này xảy ra tại xã Ea Bông, huyện Krông Ana, Đắk Lắk gây xôn xao dư luận nhiều tháng qua. Người bị bắt ghen có đơn tố ngược lại phía đi bắt ghen, Công an huyện Krông Ana đã khởi tố vụ án hình sự tội cố ý gây thương tích để điều tra…

Ồn ào bắt vợ ngoại tình trong đêm

Ngày 4-4, chúng tôi về xã Ea Bông tìm hiểu sự việc. Ông Nguyễn Quốc Linh, Trưởng Công an xã Ea Bông, xác nhận có sự việc bắt ghen nói trên. Ông Linh cho biết tối 28-6-2016, ông nhận được tin báo tại thôn Hòa Đông xảy ra vụ xô xát liên quan đến việc bắt ngoại tình. Ông đã giao cho hai công an viên là Nguyễn Minh Tâm và Lê Quang Hòa Linh đến hiện trường xử lý vụ việc.

Khi đến nơi, hai công an viên thấy Nguyễn Văn Cường (26 tuổi, trú thôn Hòa Trung) cùng hai anh trai là Nguyễn Đức Hiền, Nguyễn Đức Lành và một số người thân đang giằng co, lôi kéo anh TLK (37 tuổi) khi anh này đang trong tình trạng không mảnh vải che thân. Hàng trăm người dân tụ tập theo dõi vụ việc.

“Việc giằng co kéo dài, sợ gây mất an ninh trật tự, công an viên của xã đã xịt hơi cay giải tán đám đông, sau đó lập biên bản vụ việc, lấy lời khai nhân chứng trong đêm. Toàn bộ biên bản, tang chứng vụ việc sau đó được chuyển lên Công an huyện Krông Ana thụ lý điều tra do quá phức tạp” - ông Linh cho biết.

Anh Nguyễn Quang Cường kể đêm xảy ra sự việc, anh đang lái xe đi làm thì nhận được điện thoại của anh trai báo vợ mình đang ngoại tình với K. Cường vội chạy về và cùng hai anh trai chạy xe máy đến ngôi nhà hoang. Theo Cường, khi cả ba ập vào thì thấy K. và vợ là NTHH trong tình trạng không mảnh vải che thân. Quá bức xúc, Cường cùng người thân đã xông vào khống chế, kéo K. ra ngoài đường cho mọi người cùng chứng kiến. “K. vùng vẫy bỏ chạy dẫn đến tất cả cùng té ra đường. Công an xã đến xịt hơi cay mù mịt, K. chạy thoát vào trong đêm tối” - anh Cường kể.



Anh Nguyễn Văn Cường chỉ nơi bắt quả tang vụ ngoại tình trong căn nhà hoang. Ảnh: ĐẠI DŨNG

Các nhân chứng kể gì?

Anh Nguyễn Minh Tâm, công an viên xã Ea Bông, cho biết khi xảy ra sự việc, anh là người ở gần đó nên chứng kiến gần như toàn bộ vụ việc. “Khi có mặt tại hiện trường, tôi thấy Cường cùng người nhà kẹp nách K. kéo ra đường. Lúc đầu tôi chỉ nghĩ là hai bên gây gổ đánh nhau nhưng sau thì nghe người dân bảo K. có quan hệ bất chính với vợ Cường bị bắt quả tang. Tôi chỉ thấy hai bên giằng co, vật lộn nhau rồi ngã xuống đường” - anh Tâm kể.

Anh Nguyễn Khắc Phụng (nhà ở đối diện ngôi nhà hoang) kể tối hôm xảy ra vụ việc, khi chưa xảy ra việc bắt quả tang, anh thấy một xe Sirius dựng trong sân ngôi nhà hoang nên tò mò sang xem. “Khi vào sân thì thấy H. (vợ Cường) đang ở trong ngôi nhà nên hỏi “Mày vào đây làm gì?”, H. trả lời “Em nhớ nhà nên về thăm”” - anh Phụng nhớ lại.

Theo anh Phụng, sau khi anh về nhà không lâu thì nghe tiếng hô “Bắt lấy nó, bắt lấy nó” phát ra từ ngôi nhà hoang. Anh chạy ra thì thấy rất đông người tụ tập, K. thì đang bị người nhà của Cường kẹp nách kéo ra ngoài đường. “Lúc đó K. vùng vẫy, chống cự và còn luôn miệng hét lên “Chém chết thằng cu đen cho tao”. Một số người dân lao vào đánh K. bình bịch” - anh Phụng thuật lại.

Anh Phụng cho biết thêm Công an huyện Krông Ana đã hai lần mời anh đến lấy lời khai làm chứng. “Sự việc xảy ra thế nào tôi khai thế đó, có cả trăm người chứng kiến chứ đâu phải riêng mình tôi mà ưng khai thế nào cũng được” - Phụng nói và cho biết sau đó K. có tìm đến nhà anh cùng một vài đối tượng xăm trổ hăm he, dọa nạt anh cùng gia đình.

Khám xét nhà người làm chứng

Ông Nguyễn Quốc Linh, Trưởng Công an xã Ea Bông, cho biết sau khi xảy ra vụ việc không lâu thì công an huyện đã khởi tố vụ án cố ý gây thương tích và tiến hành khám xét nhà anh Nguyễn Đức Lành (anh của Cường) và nhà Nguyễn Đức Tuấn (hàng xóm Cường). “Hôm khám xét, công an xã chỉ được mời tham gia bảo vệ bên ngoài, việc khám xét diễn ra thế nào chúng tôi không chứng kiến” - ông Linh nói.

Anh Nguyễn Đức Tuấn cho biết hôm đó công an đến đọc lệnh khám nhà vì cho rằng khi K. và H. bị bắt quả tang quan hệ bất chính trong nhà hoang anh có quay lại clip. Tuy nhiên, khi khám được 15 phút thì công an ra về vì không thu được clip nào.

Còn theo anh Nguyễn Đức Lành (anh của Cường), hôm đó có hai xe biển xanh cùng rất đông công an ập vào nhà anh. Lúc này, vợ anh mới sinh con được một tuần, anh xin không khám xét nhưng phía công an vẫn làm. Vợ anh do hoảng sợ nên đã ngất xỉu, lúc này lực lượng khám xét mới ra về và cũng không thu được gì.

Anh Cường cho biết sau khi bị bắt quả tang, trong đêm đó vợ anh đã dọn đồ đạc lên phố thuê phòng ở và không còn trở về nhà. Sau đó anh cùng người thân đã theo dõi và tiếp tục bắt quả tang H. và K. quan hệ bất chính tại phòng trọ ở phường Khánh Xuân (TP Buôn Ma Thuột). “Lần này rút kinh nghiệm, chúng tôi đã báo công an phường đến lập biên bản, quay lại được clip. Khi công an phường đang lập biên bản sự việc thì một công an TP Buôn Ma Thuột xuất hiện lấy toàn bộ hồ sơ, thu giữ luôn hai điện thoại của tôi và người thân” - anh Cường cho hay.

Theo anh Cường, việc bắt quả tang lần hai xảy ra vào cuối tháng 11-2016 nhưng đến nay không thấy Công an TP Buôn Ma Thuột có trả lời gì.

Ngày 5-4, chúng tôi đã liên hệ làm việc với Công an phường Khánh Xuân và Công an TP Buôn Ma Thuột để xác minh sự việc. Tuy nhiên, hai cơ quan này không trả lời với lý do “phải có ý kiến chỉ đạo từ cấp trên”.