Bí thư Thăng lên tiếng về vụ chủ quán bị xử lý hình sự

(PLO)- Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng yêu cầu Giám đốc Công an TP, Viện trưởng VKSND TP vào cuộc làm rõ và Ban giám đốc Công an TP cũng đã yêu cầu công an huyện Bình Chánh báo cáo sự việc.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng chỉ đạo giám đốc Công an TP.HCM, viện trưởng VKSND TP.HCM khẩn trương làm rõ vụ chủ quán cà phê Xin Chào bị khởi tố vì chậm đăng ký kinh doanh, chưa có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm… Thông tin trên báo Tuổi Trẻ sáng 20-4 cho biết như trên.

Trả lời báo Tuổi Trẻ, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng cho biết ngày 19-4, ngay sau khi báo chí đăng thông tin về vụ việc chủ quán cà phê Xin Chào (nằm đối diện trụ sở mới của Công an huyện Bình Chánh, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh) chậm đăng ký kinh doanh bị khởi tố, ông đã chỉ đạo giám đốc Công an TP.HCM, viện trưởng VKSND TP.HCM khẩn trương làm rõ vụ việc. "Nếu có sai phạm phải xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo đúng quy định của pháp luật" - Bí thư Đinh La Thăng nói với Tuổi Trẻ. Cũng theo Tuổi Trẻ, Bí thư Thành ủy khẳng định nếu sai phạm thì việc trước tiên là phải xử lý nghiêm, lấy lại niềm tin của nhân dân, đảm bảo môi trường kinh doanh bình đẳng, lành mạnh của TP cho tất cả người dân, doanh nghiệp. "Nếu sai thì phải sửa sai ngay. Nếu không sai thì phải thông tin cho báo chí và nhân dân được rõ" - Bí thư Đinh La Thăng thông tin với Tuổi Trẻ.

Quán cà phê Xin Chào của ông Nguyễn Văn Tấn. Ảnh: Phương Loan Liên quan đến vụ việc này, thông tin trên báo Phụ Nữ, đại tá Nguyễn Sĩ Quang, Trưởng phòng Tham mưu - Công an TP.HCM, cũng cho biết ngay sau khi dư luận phản ánh, Ban giám đốc Công an TP.HCM đã yêu cầu Công an huyện Bình Chánh báo cáo đầy đủ sự việc. Trong khi đó, cũng theo báo này, đại tá Nguyễn Văn Quý, Trưởng Công an Bình Chánh cho hay "vụ việc được thể hiện đầy đủ trong hồ sơ, và đã chuyển qua Viện KSND huyện Bình Chánh".

Ông Nguyễn Văn Tấn. Ảnh: PHƯƠNG LOAN Trước đó, như đã thông tin, ngày 19-4, TAND huyện Bình Chánh (TP.HCM) cho biết ngày 28-4 tòa này sẽ đưa vụ án ông Nguyễn Văn Tấn kinh doanh trái phép ra xử sơ thẩm. Ông Tấn là chủ quán cà phê Xin Chào ở huyện Bình Chánh kinh doanh nước giải khát và thức ăn điểm tâm. Cáo trạng xác định: Ông Tấn đang hoạt động kinh doanh khi chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm, còn vi phạm về kinh doanh sai địa điểm, sử dụng khu vực chế biến thực phẩm có côn trùng gây hại, thải nước thải chưa qua xử lý vào môi trường... PLO sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc những diễn biến tiếp theo của vụ việc này. PV