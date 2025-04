Thuê 3 ô tô mang sang Campuchia cầm cố, con bạc 'khát nước' lãnh 14 năm tù 23/04/2025 12:27

(PLO)- Ba lần thuê ô tô rồi cầm cố để lấy tiền sát phạt tại các sòng bạc ở Campuchia, con bạc “khát nước” này đều trắng tay ra về và bị công an bắt giữ.

TAND tỉnh Bình Thuận vừa mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phạm Hàn Châu (42 tuổi) 14 năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phạm Hàn Châu nghe tuyên án.

Theo cáo trạng, do cần tiền đánh bạc, Phạm Hàn Châu đã lên kế hoạch thuê ô tô của người khác để sang các sòng bạc ở Campuchia sát phạt và nếu thua sẽ cầm cố luôn phương tiện đã thuê để lấy tiền gỡ gạc.

Sáng ngày 13-3-2024, Châu đến gặp anh C (thị xã La Gi) thuê một ô tô 7 chỗ nhãn hiệu Toyota Fotuner với giá thuê 600.000 đồng/ngày. Do quen biết cả 2 chỉ thỏa thuận miệng mà không làm hợp đồng.

Sau đó, Châu điều khiển phương tiện đến cửa khẩu Tho Mo (tỉnh Long An) đậu xe rồi đến một sòng bạc tại ở Campuchia để đánh bạc và thua hết tiền. Lúc này, Châu liên hệ với nhân viên sòng bạc để cầm cố ô tô với giá 100 triệu đồng. Nhận được tiền, Châu tiếp tục đánh bạc và thua hết toàn bộ số tiền trên.

Phạm Hàn Châu bị bắt giam sau khi liên tiếp thuê 3 ôtô rồi cầm cố mang sang các sòng bạc ở Campuchia để sát phạt.

Qua đơn trình báo của ông C, công an tiến hành xác minh truy tìm ô tô và xác định mặc dù các đối tượng giao dịch cầm cố xe ở Campuchia nhưng chiếc xe vẫn để tại cửa khẩu thuộc tỉnh Long An.

Công an tiếp tục truy vết và sau đó đã tìm được chiếc ô tô của ông C ở TP.HCM.

Đáng nói là sau khi thế chấp chiếc xe của ông C rồi đánh bạc thua hết tiền, ngày 2-5-2024, Châu tiếp tục thuê một ô tô 4 chỗ, hiệu Huyndai Accent của một người cũng ở thị xã La Gi.

Sau khi thuê xe, hôm sau, Châu đã đem chiếc xe trên đi Bà Rịa -Vũng Tàu để cầm cố lấy 80 triệu đồng. Số tiền trên Châu dùng để trả tiền thua bạc và sang một sòng bạc ở Campuchia sát phạt và tiếp tục trắng tay.

Chỉ một ngày sau khi đánh bạc thua sạch tiền, con bạc “khát nước” này tiếp tục liên hệ với anh N (thị xã La Gi) thuê ô tô 5 chỗ hiệu Huyndai Elentra với giá 900 ngàn đồng/ngày. Sau đó, Châu điều khiển phương tiện đến cửa khẩu Hoa Lư (tỉnh Bình Phước) và sang một sòng bạc khác tại Campuchia để đánh bạc.

Lần này Châu tiếp tục cầm cố chiếc xe vừa thuê cho một đối tượng không rõ nhân thân, lai lịch với giá 75 triệu đồng và tiếp tục ra về trắng tay.

Phát hiện Châu có những biểu hiện bất thường, ông N đã kiểm tra định vị và phát hiện xe không còn ở Việt Nam. Đến ngày 8-5-2024, ông N truy tìm xe và phát hiện xe của mình đang đậu tại một bãi đất trống gần sòng bạc ở Campuchia.

Xe ôtô do công an thu hồi được trả cho khổ chủ.

Ông N liên hệ và gặp được người đàn ông cầm cố xe và do lo sợ mất tài sản ông đã bỏ tiền túi chuộc lại xe với giá 75 triệu đồng.

Ngày 5-7-2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận khởi tố bị can và ra lệnh bắt giam Phạm Hàn Châu về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Công an thị xã La Gi, việc điều tra vụ án này gặp khá nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây, Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An, sau hơn 2 tháng, Công an thị xã La Gi đã thu hồi được hai ô tô tưởng chừng như đã mất trả cho người bị hại.