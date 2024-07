Thuê 3 ô tô mang đi cầm lấy tiền nướng sạch vào sòng bạc ở Campuchia 05/07/2024 16:21

Ngày 5-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận cho biết đã khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Hàn Châu (41 tuổi, trú xã Tân Tiến, thị xã La Gi) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Châu đã thuê 3 ô tô rồi mang đi cầm, lấy tiền nướng hết vào chiếu bạc ở Campuchia.

Cơ quan điều tra đọc lệnh bắt giam Phạm Hàn Châu, kẻ thuê 3 xe ôtô và nướng hết vào chiếu bạc.

Theo tài liệu điều tra, Phạm Hàn Châu là một người đam mê cờ bạc, ngày 13-3, Châu thuê của ông NVC (52 tuổi, trú phường Bình Tân, thị xã La Gi) một ô tô 7 chỗ nhãn hiệu Toyota Fotuner với giá thuê 700.000 đồng/ngày.

Sau khi thuê được xe, ngay trưa hôm sau, Châu mang chiếc xe cầm ở một sòng bạc tại Campuchia 100 triệu đồng lấy tiền đánh bạc.

Qua đơn trình báo của ông C, Công an thị xã La Gi tiến hành xác minh truy tìm ô tô và xác định mặc dù các đối tượng giao dịch cầm cố xe ở Campuchia nhưng chiếc xe vẫn để tại cửa khẩu thuộc tỉnh Long An.

Công an thị xã La Gi tiếp tục truy vết và sau đó đã tìm được chiếc ô tô của ông C ở TP.HCM.

Đáng nói là sau khi thế chấp chiếc xe của ông C rồi đánh bạc thua hết tiền, ngày 2-5, Châu tiếp tục thuê một ô tô 4 chỗ, hiệu Huyndai Accent của một người ở thị xã La Gi.

Sau khi thuê xe, ngay trong ngày, Châu đã đem chiếc xe trên đi Bà Rịa -Vũng Tàu để cầm cố lấy 80 triệu đồng. Số tiền trên Châu dùng để trả tiền thua bạc và sang Campuchia tiếp tục đánh bạc.

Công an La Gi đã thu hồi toàn bộ 3 ô tô trong vụ án.

Sau khi thua sạch tiền, ngày 4-5, Châu thuê chiếc ô tô 4 chỗ, hiệu Huyndai Elentra của một người phụ nữ cũng ở thị xã La Gi. Và ngày hôm sau, Châu đem chiếc xe này cầm cố cho một người đàn ông ở một sòng bạc tại Campuchia với giá 100 triệu đồng và cũng thua sạch tiền.

Theo Công an thị xã La Gi, việc điều tra vụ án này gặp khá nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây, Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An, sau hơn 2 tháng, Công an thị xã La Gi đã thu hồi được ba ô tô tưởng chừng như đã mất trả cho người bị hại.