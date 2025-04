Tham ô hơn 4 tỉ đồng lệ phí đăng ký xe, bị cáo Kiều Trần Kiên lãnh 15 năm tù 23/04/2025 15:11

Ngày 23-4, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Kiều Trần Kiên (34 tuổi, cựu thiếu úy công an) 15 năm tù về tội tham ô tài sản.

Theo cáo trạng, Kiều Trần Kiên từng công tác tại Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Hóc Môn, Công an TP.HCM từ tháng 12-2012. Đến ngày 21-11-2019, Kiên được điều chuyển công tác về Công an xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, TP.HCM. Ngày 2-11-2023, Kiên bị tước danh hiệu công an nhân dân.

Bị cáo Kiều Trần Kiên. Ảnh: SONG MAI

Trong quá trình làm việc tại Công an huyện Hóc Môn, ngày 20-12-2016, Kiên được bố trí công tác tại Tổ đăng ký xe thuộc Đội Cảnh sát giao thông và được Ban chỉ huy Đội phân công làm nhiệm vụ thu lệ phí đăng ký xe (xe mô tô, xe gắn máy); quản lý nộp biên lai, thu lệ phí đăng ký xe tại đơn vị.

Hằng tuần, Kiên sẽ báo cáo tình hình sử dụng biên lai thu lệ phí về Đội Chính trị Hậu cần công an huyện để kiểm tra, nộp lại cùi biên lai cho thủ quỹ và cùng thủ quỹ đi nộp tiền thu lệ phí vào ngân sách nhà nước.

Lợi dụng việc cấp phát biên lai thu lệ phí từ Công an TP.HCM có thời điểm bị gián đoạn, lãnh đạo Đội CSGT cho phép thu lệ phí đăng ký xe của người dân trước (khi có biên lai thu thì ghi bổ sung), Kiên đã thu tiền lệ phí đăng ký xe nhưng không nộp về cơ quan mà chiếm đoạt tiền để tiêu xài cá nhân.

Ngày 21-11-2019, Kiên nhận quyết định điều động công tác về Công an xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, TP.HCM. Ban chỉ huy Đội Cảnh sát giao thông đã yêu cầu Kiên bàn giao công tác, số quyển biên lai chưa sử dụng nhưng Kiên không bàn giao.

Qua làm việc, Kiên thừa nhận đã chiếm đoạt 4 tỉ đồng tiền thu lệ phí đăng ký xe. Hành vi chiếm đoạt tiền thu lệ phí đăng ký xe không có ai khác tham gia, chỉ do một mình Kiên thực hiện.

Kiên khai thêm, Kiên được phó đội trưởng giao một két sắt tại phòng làm việc để cất giữ, quản lý tiền thu được. Kiên giữ chìa khóa và có mật khẩu riêng chỉ mình Kiên biết.

Năm 2019, lợi dụng việc cấp phát biên lai thu lệ phí từ Công an TP.HCM cho công an huyện có 2 thời điểm bị gián đoạn, Tổ đăng ký xe giải quyết hồ sơ đăng ký xe của người dân nhưng không viết phiếu thu (viết bổ sung sau khi được cấp phát). Kiên được giao quản lý hồ sơ để viết bổ sung biên lai sau rồi mới lưu kho.

Kiên chỉ viết bổ sung 4.399/6.550 biên lai, chiếm đoạt hơn 4 tỉ đồng/2.151 biên lai. Số tiền chiếm đoạt được, Kiên đã tiêu xài cá nhân hết.

Trong khoảng thời gian này, phó đội trưởng phụ trách trực tiếp Kiên đã thường xuyên kiểm tra về tình hình thu lệ phí đăng ký xe. Kiên lấy những hồ sơ đã viết bổ sung biên lai và đang được lưu giữ trong tủ hồ sơ của Kiên đưa cho chỉ huy kiểm tra.

Để tránh bị phát hiện, Kiên báo cáo là số lượng hồ sơ đăng ký xe quá nhiều, đang viết phiếu thu bổ sung nên chưa nộp tiền về ngân sách, đồng thời Kiên vẫn tiếp tục liên hệ Đội Chính trị hậu cần xin nhận tiếp các quyển biên lai để viết bổ sung.