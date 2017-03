Bị tội vì viết giùm giấy mượn tiền?

Nhiều mâu thuẫn chưa được làm rõ Trong vụ án này có rất nhiều mâu thuẫn. Ngày 12-11-2013, Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bà Tú Anh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tài liệu trong hồ sơ có nhiều thiếu sót nên VKS đã yêu cầu điều tra bổ sung nhiều lần. Ngày 21-7-2014, sau khi đã gia hạn điều tra lần 2, VKSND TP Phan Thiết mới phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt giam bà Tú Anh. Từ khi bị khởi tố bắt giam đến nay, bị can không nhận tội, còn con gái của bị can liên tục kêu oan cho mẹ. Việc CQĐT Công an TP Phan Thiết chỉ mới căn cứ nội dung tố cáo và tờ giấy mượn tiền đứng tên Bùi Thị Thu do Tú Anh viết để kết luận Tú Anh chiếm đoạt 400 triệu đồng là chưa đảm bảo pháp luật. Quá trình điều tra nhiều vấn đề cần làm rõ nhưng chưa được CQĐT tiến hành. Đặc biệt là lời khai của ông H. có nhiều mâu thuẫn, trái quy luật nhưng chưa được làm rõ… (Trích văn bản của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận)