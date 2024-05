Trật tự thôn, tổ dân phố được trang bị áo giáp chống đâm, găng tay bắt dao 05/05/2024 09:00

(PLO)- Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở sẽ được Bộ Công an trang bị công cụ hỗ trợ, trong đó có áo giáp chống đâm và găng tay bắt dao.

Tại kỳ họp thứ 6 vừa qua, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở 2023, thay thế cho Pháp lệnh Công an xã 2008.

Luật này quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác, xây dựng lực lượng, bảo đảm điều kiện hoạt động và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Trong đó, cơ sở là thôn, làng, ấp, bản, buôn, bon, phum, sóc (gọi chung là thôn), tổ dân phố, khu phố, khối phố, khóm, tiểu khu (gọi chung là tổ dân phố).

Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở là lực lượng do chính quyền địa phương thành lập trên cơ sở tự nguyện của người dân để hỗ trợ Công an cấp xã giúp UBND cùng cấp trong bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tổ bảo vệ an ninh, trật tự là hình thức tổ chức của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được bố trí ở thôn, tổ dân phố.

Sắp tới đây, lực lượng trật tự thôn, tổ dân phố được trang bị áo giáp chống đâm, găng tay bắt dao. Ảnh: PLO

Để hướng dẫn những nội dung tại Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở 2023, mới đây Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024, có hiệu lực từ 1-7-2024.

Theo đó, để trở thành tổ viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự thì người dân cần tham gia vào quá trình tuyển chọn bằng cách nộp hồ sơ dự tuyển theo kế hoạch tuyển chọn được UBND cấp xã công bố công khai.

Hồ sơ tuyển chọn gồm: Đơn đề nghị tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; bản khai sơ yếu lý lịch; chứng nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật về việc có đủ sức khoẻ; bằng tốt nghiệp hoặc đã hoàn thành chương trình giáo dục trung học cơ sở trở lên hoặc đã học xong chương trình giáo dục tiểu học (đối với khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số).

Hội đồng xét tuyển sẽ tổ chức họp xét tuyển, niêm yết công khai kết quả xét tuyển.

Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở sẽ được Bộ Công an trang bị công cụ hỗ trợ do ngân sách trung ương bảo đảm gồm: Dùi cui cao su cho 80% quân số 1 tổ bảo vệ an ninh, trật tự, dùi cui kim loại cho 50% quân số, áo giáp chống đâm và găng tay bắt dao cho 30% quân số.

Hằng năm, Công an cấp xã tổng hợp nhu cầu số lượng, loại công cụ hỗ trợ trang bị cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở gửi Công an cấp huyện tổng hợp, gửi Công an cấp tỉnh lập dự trù kinh phí và gửi Cục Kế hoạch và tài chính thẩm định, tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ Công an xem xét, quyết định.

Căn cứ số lượng, loại công cụ hỗ trợ được trang bị theo quy định tại Thông tư này, Công an cấp xã tổ chức quản lý công cụ hỗ trợ được trang bị theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, quy định của pháp luật có liên quan và xem xét, quyết định loại, số lượng công cụ hỗ trợ trang bị cho từng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự, loại công cụ hỗ trợ sử dụng chung của Tổ bảo vệ an ninh, trật tự khi thực hiện nhiệm vụ.