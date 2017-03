Bình Chánh lại đình chỉ vụ án xây dựng trái phép

“Tôi muốn VKS công khai xin lỗi!” Sáng qua khi mời tôi lên làm việc, ông Võ Gia Bình, Phó Viện trưởng VKSND huyện Bình Chánh, thay mặt VKS thừa nhận VKS đã sai và xin lỗi tôi. Ông Bình nói hồ sơ này do người khác làm, còn ông ấy mới về đảm nhận nhiệm vụ mới đây thôi. Nhưng ông Bình xin lỗi tôi trong phòng làm việc thì chỉ có hai người biết, còn khi VKSND huyện Bình Chánh truy tố tôi thì rất nhiều người biết. Cho nên tôi vẫn muốn họ xin lỗi tôi công khai mới được, còn chuyện bồi thường thì tính sau. Giờ phải mừng cái đã! Bà TRẦN THỊ HUỆ, người bị oan “Chúng tôi xin nhận trách nhiệm!” Hồ sơ vụ bà Trần Thị Huệ là do Phó Viện trưởng Lê Thanh Tòng (người từng ký quyết định phê chuẩn khởi tố trong vụ quán cà phê Xin Chào - PV) phụ trách. Sau khi báo Pháp Luật TP.HCM và báo Tiền Phong phản ánh, tôi đã kiểm tra lại và chủ động xin rút hồ sơ từ TAND huyện Bình Chánh về để trả hồ sơ cho CQĐT. Trong quyết định trả hồ sơ chúng tôi đã nêu rõ: “Nếu không chứng minh được hành vi phạm tội của bị can Huệ, đề nghị CQĐT Công an huyện Bình Chánh ra ngay quyết định đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ điều tra bị can đối với bị can Trần Thị Huệ”. Mặc dù CQĐT ra kết luận điều tra bổ sung vẫn đề nghị chúng tôi tiếp tục truy tố bà Huệ ra trước tòa nhưng sau khi xem xét hồ sơ, VKSND huyện Bình Chánh thấy rằng hành vi của bà Huệ không cấu thành tội phạm nên phải đình chỉ. Chúng tôi sai thì phải có tinh thần cầu thị, sẵn sàng nhận trách nhiệm về mình chứ không né tránh. Chỉ mong bà Huệ thông cảm và bỏ qua. Nếu sau này bà Huệ có đơn yêu cầu công khai xin lỗi và bồi thường oan thì chúng tôi sẽ giải quyết theo quy định. Sắp tới, chúng tôi sẽ tiến hành xem xét trách nhiệm sai phạm của từng cá nhân, sai tới đâu xử lý tới đó chứ không bao che. Ông NGUYỄN VĂN ĐÂU, Viện trưởng

VKSND huyện Bình Chánh, TP.HCM