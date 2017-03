Bộ Công an đề nghị truy tố đường dây buôn lậu thuốc lá "khủng"

(PLO)- Ngày 22-11, nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết đã kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới xảy ra tại huyện Đức Huệ (Long An) do Nguyễn Văn Tới (ngụ huyện Đức Huệ, Long An) tổ chức.