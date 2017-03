Bồi thường oan 200 triệu/5,4 tỉ đồng

Ngày 10-6, TAND Cấp cao tại TP.HCM xử phúc thẩm đã chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của ông Lê Văn Lực, buộc Công an TP Trà Vinh (tỉnh Trà Vinh) phải bồi thường thêm cho ông 92 triệu đồng tiền thiệt hại về tài sản. Như vậy, tổng số tiền ông Lực được bồi thường là gần 200 triệu đồng.

Ông Lực và bà Bùi Ngọc Lan cùng khởi kiện công an, VKSND TP Trà Vinh đòi bồi thường thiệt hại do bị bắt giam oan trong vụ án từ 23 năm trước.

Theo hồ sơ, ngày 11-6-1993, Công an thị xã Trà Vinh (nay là TP Trà Vinh) khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Lực và bà Lan về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân. Cả hai đều bị bắt tạm giam. Quá trình điều tra, các cơ quan tố tụng không chứng minh được việc phạm tội nên buộc phải đình chỉ vụ án, trả tự do cho cả hai người.





Ông Lực sau phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: H.YẾN

Sau đó, bà Lan liên tục khiếu nại về việc Công an TP Trà Vinh làm thất thoát tài sản của bà trong quá trình điều tra, thu thập chứng cứ. Bà khởi kiện yêu cầu cơ quan này công khai xin lỗi tại nơi cư trú và trên báo, bồi thường thiệt hại hơn 4,96 tỉ đồng.

Tương tự, ông Lực cũng khởi kiện Công an và VKSND TP Trà Vinh ra tòa. Ông Lực yêu cầu công an bồi thường thiệt hại về tài sản do quá trình kê biên gây thất thoát, thiệt hại tổng cộng là 1,94 tỉ đồng. Với VKS, ông Lực yêu cầu bồi thường thiệt hại về tinh thần do danh dự, nhân phẩm bị xâm phạm, tiền mất thu nhập do bị bắt giam oan..., tổng cộng hơn 3,5 tỉ đồng. Tổng cộng cả hai khoản là trên 5,4 tỉ đồng.

Xử sơ thẩm, TAND tỉnh Trà Vinh chỉ chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của bà Lan và ông Lực. Tòa buộc VKS bồi thường oan cho bà Lan 37 triệu đồng, bồi thường oan cho ông Lực 46,03 triệu đồng, con số rất thấp so với yêu cầu của hai đương sự. VKS có nghĩa vụ xin lỗi công khai bà Lan và ông Lực tại nơi cư trú, đăng thông tin cải chính công khai trên ba số liên tiếp của một tờ báo.

Về thiệt hại tài sản do công an gây ra, tòa chỉ chấp nhận một phần, buộc cơ quan này bồi thường cho ông Lực 56,1 triệu đồng, bồi thường cho bà Lan 27,5 triệu đồng.

Sau khi xử sơ thẩm, ông Lực và bà Lan đều kháng cáo nhưng bà Lan kháng cáo quá hạn nên không được xem xét tại phiên xử phúc thẩm hôm qua, 10-6.

Sau khi xem xét hồ sơ và nghe các bên trình bày, TAND Cấp cao tại TP.HCM đồng tình với phán quyết của án sơ thẩm. Theo đó, số tài sản mà ông Lực đòi có phần được phán quyết trong bản án dân sự thuộc về bà Lan, một số tài sản ông cho là thiệt hại nhưng không chứng minh được do công an gây ra. Tuy nhiên, tòa nhận thấy có một phần tài sản thiệt hại của ông Lực có đầy đủ căn cứ nhưng chưa được cấp sơ thẩm xem xét nên sửa án như trên.