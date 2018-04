Cán bộ thuế nhận 130 triệu đồng vì nghĩ là… bánh kẹo

Chiều 20-4, sau một ngày xét xử, TAND tỉnh Bình Định đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ Hồ Minh Khiêm (nguyên Trưởng phòng Thanh tra thuế Cục Thuế tỉnh Bình Định) bị VKSND tỉnh này truy tố về tội nhận hối lộ.

Theo cáo trạng của VKS tỉnh, ngày 1-9-2017, Cục Thuế tỉnh Bình Định ban hành quyết định thanh tra thuế tại Công ty CP Xây dựng An Nghĩa (TP Quy Nhơn) thời gian 30 ngày. Khiêm làm trưởng đoàn cùng ba thành viên khác. Tuy nhiên trong thời gian thanh tra, Khiêm đang học lớp bồi dưỡng tại tỉnh Thừa Thiên-Huế nên ủy quyền bằng miệng cho phó đoàn thanh tra.



Bị cáo Hồ Minh Khiêm liên tục kêu oan

Sáng 24-9-2017, Khiêm gọi điện thoại hỏi ông Phạm Trọng Ân (thành viên đoàn thanh tra) để nắm các sai phạm mà đoàn thanh tra phát hiện tại Công ty An Nghĩa. Ông Ân cho biết Công ty An Nghĩa sai phạm lớn nhất là không khai thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường.

Chiều cùng ngày, Khiêm cùng ông Nguyễn Hoàng Tú (thành viên đoàn thanh tra) đến làm việc với đại diện Công ty An Nghĩa. Khiêm liệt kê, chỉ ra các vi phạm lớn về thuế của Công ty An Nghĩa rồi nói rằng với những vi phạm này doanh nghiệp phải nộp phạt, truy thu thuế tổng cộng gần 1,4 tỉ đồng.

Nghe vậy, ông Đỗ Nguyễn Duy Minh (phó giám đốc Công ty An Nghĩa) nhờ Khiêm giúp đỡ, bỏ qua các vi phạm. Khiêm yêu cầu những người khác đi ra ngoài để nói chuyện riêng với ông Minh. Khiêm yêu cầu ông Minh tắt điện thoại, đặt lên bàn làm việc. Sau đó, Khiêm nói nếu công ty đưa cho Khiêm 120-130 triệu đồng, đưa cho cục trưởng Cục Thuế tỉnh 20-30 triệu đồng) thì sẽ bỏ qua các sai phạm lớn và chỉ xử lý các lỗi nhẹ với mức phạt 70 triệu đồng.

Sau đó, khi đại diện doanh nghiệp thương lượng thì Khiêm đồng ý giảm số tiền còn 130 triệu đồng. Khiêm nói phần mình 110 triệu, còn lại sẽ đưa cho cục trưởng Cục Thuế.

Trong các ngày 25 và 28-9-2017, Khiêm liên tục gọi điện thoại, hối thúc ông Minh đưa tiền. Ông Minh hẹn với lý do chưa chuẩn bị đủ tiền. Đến ngày 29-9-2017, cục trưởng Cục thuế Bình Định ký kết luận thanh tra xử lý vi phạm về thuế đối với Công ty An Nghĩa với số tiền gần 70 triệu đồng. Chiều 1-10-2017, ông Minh gọi điện thoại, nói Khiêm đến một quán cà phê để đưa tiền. Tại quán cà phê, ông Minh đưa cho Khiêm hai bì nhựa, một bì đựng 110 triệu đồng và một bì 20 triệu đồng. Trong khi Khiêm cất hai bì trên vào túi xách thị bị Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Bình Định phát hiện, bắt giữ.

Tại phiên tòa, bị cáo Khiêm phủ nhận hầu hết các cáo buộc của VKS, nói mình không yêu cầu đưa tiền và bị doanh nghiệp “gài bẫy”. Khiêm thừa nhận có nhận hai bì nhựa tại quán cà phê chiều 1-10-2017 nhưng bị cáo này cho rằng không biết bên trong có tiền mà nghĩ là quà bánh kẹo có giá trị nhỏ. “Tôi cứ nghĩ đơn giản rằng đó là quà bánh kẹo nên mang bỏ vào túi xách để mang về cho con cháu” - Khiêm liên tục thanh minh.

Đại diện VKS tỉnh đề nghị HĐXX phạt Khiêm 8-9 năm tù về tội nhận hối lộ. Trong phần tranh luận, Khiêm tiếp tục kêu oan.

Sau khi nghị án, HĐXX quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung một số vấn đề chưa được làm rõ: CQĐT chưa điều tra các cuộc gọi từ ba số máy điện thoại của bị cáo Khiêm đến số máy của ông Minh để xác định lời khai của ông Minh rằng bị cáo nhiều lần gọi đến thúc giục đưa tiền là đúng hay không. CQĐT cũng chưa đối chất giữa Khiêm và những người tham gia cùng làm việc tại Công ty An Nghĩa…