Chưa tuyên án vụ doanh nghiệp kiện Sở GD&ĐT Nghệ An

(PLO)- Ngày 16-1, TAND TP Vinh (Nghệ An) mở phiên tòa xét xử vụ Công ty TNHH Kỹ thuật và Dịch vụ thương mại Anh Đức (TP Vinh, Nghệ An) kiện Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An yêu cầu hủy bỏ văn bản thông báo kết quả đấu thầu gói thầu số 01.