Chung sống với bạn gái 15 tuổi bị phạt ba năm tù

(PLO) Ngày 15-9, TAND TP Cần Thơ xử phúc thẩm đã bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị hại và đại diện bị hại đối với bị cáo, y án sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Tấn Khang (19 tuổi) ba năm tù về tội giao cấu với trẻ em.

Bị cáo Nguyễn Tấn Khang tại phiên tòa phúc thẩm ngày 15-9. ẢNh: N.NAM

Theo hồ sơ, qua công tác thu thập thông tin khu dân cư, ngày 8-1-2015, công an phường An Bình (quận Ninh Kiều) phát hiện Nguyễn Tấn Khang và NTMT (SN 29-7-1999) chung sống như vợ chồng. Từ đó, công an triệu tập Khang để làm rõ hành vi giao cấu với trẻ em.

Khang cho biết bắt đầu có quan hệ tình dục với T từ tháng 9-2014 và khi đó không biết T chưa đủ 16 tuổi, chỉ sau này mới hay. Khang thừa nhận đã nhiều lần quan hệ...

Tại tòa, người bị hại và đại diện bị hại không có mặt nhưng có đơn kháng cáo yêu cầu xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Tuy nhiên, tòa cho rằng mức án cấp sơ thẩm đã tuyên là phù hợp, bị cáo không đưa ra được tình tiết xin giảm án mới nên tòa đã tuyên phạt như trên.