Cơ quan điều tra bán gỗ vật chứng là trái luật

Yêu cầu làm rõ cái chết của nhân chứng Một trong những yêu cầu của TAND TP Đà Nẵng khi trả hồ sơ để điều tra bổ sung là yêu cầu CQĐT làm rõ có hay không việc bức cung dẫn đến cái chết của anh Trần Đình Quang, nhân chứng của vụ án. Anh Quang (sinh năm 1986, trú tại thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) là nhân viên Công ty Ngọc Hưng. Tháng12-2011, Quang được Công ty Ngọc Hưng giao nhiệm vụ đến cửa khẩu Lao Bảo nhận và mở tờ khai hải quan nhập khẩu lô gỗ trắc (lô gỗ sau này là tang vật vụ án). Tháng 11-2012, ông Trương Huy Liệu, phó giám đốc Công ty Ngọc Hưng, bị CQĐT (Bộ Công an) khởi tố, bắt tạm giam về tội buôn lậu. Từ đây, Quang liên tiếp được CQĐT triệu tập ra Hà Nội để lấy lời khai. Những lần như vậy, anh Quang đều cho rằng mình bị ép cung nên đã làm đơn kêu cứu gửi đến trưởng Ban Nội chính Trung ương. Ngày 14-5-2013, Ban Nội chính Trung ương có phiếu chuyển đơn của anh Quang đến thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an. Ngày 20-5-2013, anh Quang được C44 Bộ Công an triệu tập đến để làm việc liên quan tới nội dung khiếu nại trước đó. Đến cuối ngày, anh Quang được về và được hẹn tiếp tục làm việc vào ngày 22-5-2013. Rạng sáng 22-5-2013, gia đình phát hiện anh Quang đã treo cổ tự tử trong nhà, để lại bốn lá thư tuyệt mệnh. Trong đó, một lá thư nói những suy nghĩ của anh về những hành vi của cán bộ Phòng 4 - C44 Bộ Công an. Bất thường về giá bán lô gỗ Tại thời điểm CQĐT cho bán lô gỗ, giá thị trường lô gỗ vật chứng không dưới 300 tỉ đồng. Không hiểu vì sao người ta chỉ bán được 1/5 giá thực tế. Ông LÊ VĂN TỚI, nguyên Cục trưởng

Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị