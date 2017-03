Công chứng không biết nhà, đất bị kê biên

Một số vụ tương tự • Năm 2007, bà C. ký hợp đồng (có công chứng) mua một căn nhà của bà N. ở quận Gò Vấp (TP.HCM). Bà C. đã nộp tiền sử dụng đất và đóng lệ phí trước bạ. Vì căn nhà mới chỉ có giấy trắng nên bà C. đến UBND quận Gò Vấp nộp đơn đề nghị cấp giấy hồng. Một thời gian sau, bà C. tá hỏa khi UBND quận Gò Vấp thông báo căn nhà đã bị cơ quan THA quận ngăn chặn mua bán từ 10 năm trước. Tìm hiểu, bà C. mới biết căn nhà trước đây là của anh bà N. (đã mất), vốn là người phải THA trong một vụ án. Sau này, phòng công chứng không biết thông tin về việc cơ quan THA kê biên, ngăn chặn nên vẫn công chứng hợp đồng mua bán nhà. • Trước đây, TAND quận 6 (TP.HCM) tuyên buộc bà B. phải trả nợ cho bà N. Sau khi án có hiệu lực, Chi cục THA quận 6 đã ngăn chặn, cấm bà B. chuyển nhượng nhà để đảm bảo THA. Dù vậy bà B. vẫn ký công chứng bán được nhà cho một người khác. Năm 2009, TAND TP.HCM xử giám đốc thẩm, hủy án sơ thẩm, trả hồ sơ cho TAND quận 6 giải quyết lại. Bà N. yêu cầu tòa tuyên hợp đồng mua bán trên vô hiệu. Thẩm phán áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời nên Chi cục THA quận ra thông báo ngăn chặn. Thế nhưng sau đó người mua nhà của bà B. vẫn ra phòng công chứng ký được hợp đồng bán nhà cho người khác… Quy định rõ trách nhiệm, chế tài Để hạn chế tình trạng trên, Thông tư liên tịch số 14-2010 của Bộ Tư pháp - TAND Tối cao - VKSND Tối cao cũng có quy định nhưng chỉ giải quyết được phần ngọn của vấn đề. Cụ thể, theo khoản 1 Điều 6 Thông tư 14, kể từ thời điểm có bản án có hiệu lực của tòa mà người phải THA bán tài sản cho người khác thì cơ quan THA vẫn có quyền xử lý tài sản đó. Tuy nhiên, nếu ngay từ đầu tổ chức công chứng nhận được thông tin ngăn chặn thì sẽ không có bất cứ hợp đồng chuyển nhượng nào được công chứng. Do vậy, cần phải bổ sung các quy định liên quan theo hướng bắt buộc các cơ quan có thẩm quyền ngăn chặn, kê biên phải gửi thông tin cho tổ chức công chứng, nếu không thực hiện thì sẽ bị chế tài. Một kiểm sát viên VKSND TP.HCM