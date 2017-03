Công khai xin lỗi người bị công an xã còng tay, bắn đạn cao su

Lúc 14 giờ ngày 28-8, tại trụ sở UBND xã Tân Thạnh (Giá Rai, Bạc Liêu), VKSND TP Cà Mau đã tổ chức buổi xin lỗi công khai đối với anh Huỳnh Nhật Quang, người bị bắt oan cách đây ba năm vì bị quy kết là chống người thi hành công vụ.

Tại buổi xin lỗi, bà Huỳnh Thu Hà (Phó Viện trưởng VKSND TP Cà Mau) đã đại diện cơ quan này xin lỗi anh Quang vì đã truy tố oan anh. VKSND TP Cà Mau cũng sẽ tiến hành ngay các thủ tục để đăng báo xin lỗi theo quy định của pháp luật và theo yêu cầu của anh Quang.

Về tiền bồi thường cho anh Quang, bà Hà cho biết vẫn chưa thể trả lời cụ thể rằng thời gian nào sẽ có tiền bồi thường vì phụ thuộc quy trình chi trả từ các cơ quan cấp trên. Tuy nhiên, theo bà Hà, phía VKS đã làm hết chức trách trong quy trình chi trả và sẽ thông báo ngay cho gia đình khi nhận được tiền bồi thường mà cấp trên chuyển về.





Đại diện VKSND TP Cà Mau đang xin lỗi anh Quang. Ảnh: T.VŨ







Anh Quang tại buổi xin lỗi. Ảnh: T.VŨ

Chứng kiến buổi xin lỗi có đại diện chính quyền xã, ấp nơi anh Quang cư trú và hơn 20 người dân địa phương. Một người dân góp ý rằng VKS nên treo băng rôn ghi rõ về buổi xin lỗi công khai cho trang nghiêm hơn trong những lần xin lỗi người bị oan. Bà Hà cho biết VKS sẽ ghi nhận ý kiến trên.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, tháng 2-2013, anh Quang cùng nhóm bạn đi chơi, đến xã Tắc Vân (TP Cà Mau), do một người bạn của anh Quang không đội nón bảo hiểm nên bị tổ công tác của công an xã chặn xét giấy tờ. Anh Quang thấy có người quen là ông Dương Chí Dũng (Phó Trưởng Công an xã Tắc Vân) nên đến xin tha cho bạn. Ông Dũng không đồng ý thì anh Quang cằn nhằn.

Sau khi tổ công tác bỏ đi, anh Quang chửi đổng một câu, bị một dân phòng còn ở lại nghe được nên gọi điện thoại báo ông Dũng. Ông Dũng và tổ công tác quay lại xét giấy tờ anh Quang. Anh Quang cự lại nên xảy ra xô xát. Sau đó anh bị áp giải về trụ sở công an xã. Tại đây anh bị còng hai tay, bị ông Dũng dùng súng bắn đạn cao su gây thương tích ở má phải.

Anh Quang được đưa đi cấp cứu, sau đó bị khởi tố, bắt tạm giam gần một tháng, bị truy tố về tội chống người thi hành công vụ. Tuy nhiên, theo tòa án hai cấp ở Cà Mau, việc tổ công tác Công an xã Tắc Vân quay lại xét giấy tờ anh Quang không phải là hành vi công vụ nên anh không phạm tội này. Tháng 2-2016, VKSND TP Cà Mau đã có quyết định giải quyết bồi thường cho anh Quang với số tiền 129 triệu đồng.

Theo luật định, thời gian tối đa phải chi trả tiền bồi thường cho người bị oan là 40 ngày kể từ ngày có quyết định giải quyết bồi thường. Tuy nhiên, đã hơn sáu tháng trôi qua, VKSND TP Cà Mau vẫn chưa chi trả tiền bồi thường, cũng không cho biết thời gian nào sẽ chi trả khiến anh Quang và gia đình bức xúc. Trong khi đó, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, lãnh đạo VKSND TP Cà Mau và VKSND tỉnh Cà Mau cho biết đã gửi hồ sơ đề nghị cấp kinh phí bồi thường lên các cơ quan có liên quan ở trung ương và đang chờ các cơ quan này phê duyệt cấp kinh phí.