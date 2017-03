Đánh thuốc mê ông ngoại để trộm đồ cổ trị giá 1,6 tỉ

Vụ án đã mở phiên tòa và trả hồ sơ điều tra bổ sung nhiều lần để làm rõ giá trị tài sản chiếm đoạt. Nay HĐXX đồng tình với việc truy tố của cáo trạng và nhận định tài sản bị chiếm đoạt trong vụ án thuộc về ba người bị hại là mà không có chứng cứ thể hiện Phong có phần sỡ hữu.

Và vi bằng lập tài sản cho Phong một phần được lập sau khi vụ án xảy ra, mâu thuẫn không thể xem là bị cáo có phần sở hữu. Hai bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên xem xét chiếu cố phần hình phạt.



Theo hồ sơ, Phong không sống chung với cha mẹ mà ở cùng ông ngoại là Nguyễn Văn Siêu tại một căn nhà trên đường Ngô Quyền, quận 10, TP.HCM. Trong nhà còn có hai người chị ruột của ông ngoại chung sống. Cuối năm 2013, Phong đưa Quí về sống chung nhà như vợ chồng.



Hai bị cáo được dẫn giải về trại sau phiên tòa.



Đầu năm 2015, do cần tiền tiêu xài, Phong nhiều lần đòi bán số đồ cổ của ông bà để lại nhưng ông bà không đồng ý. Từ đó, Phong nảy sinh ý định đánh thuốc mê ông bà rồi trộm đồ cổ đem bán.



Sau khi kêu người đến xem, Phong ký hợp đồng bán số đồ cổ trong nhà với giá 1 tỉ đồng, nhận trước 100 triệu đồng tiền cọc. Ngày 11-3-2015, Phong chuốc thuốc ngủ ông bà rồi kêu người mua đến chở số đồ cổ đi.



Trước đó, Phong cũng đưa 200 triệu đồng được trả thêm sau khi cọc cho Quí cất giữ. Đồng thời Phong cũng nói ý định đánh thuốc mê người thân để bán số đồ cổ trong nhà lấy tiền hùn vốn mua xe du lịch kinh doanh kiếm tiền nuôi ông bà. Ban đầu, Quí không đồng ý nhưng nghe lời Phong thuyết phục và bị áp lực đòi chia tay nên đã cùng Phong thực hiện hành vi.



Khi nhận được số tiền, Phong nhờ Quí tìm nơi tin cậy gửi 900 triệu đồng, còn 100 triệu đồng trả nợ, tiêu xài cá nhân.



Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, người nhà phát hiện mất tài sản nên đã đến công an trình báo. Qua điều tra, công an bắt được hai người trong nhà, thu hồi toàn bộ số đồ cổ. Theo kết luận của hội đồng định giá tài sản, số đồ cổ mà Phong đem bán có giá gần 1,6 tỉ đồng.