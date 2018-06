Đấu giá xong, không giao nhà được vì án hủy tới lui

Nguyên nhân khách quan dẫn đến chậm thi hành án Theo Sở Tư pháp TP.HCM, nguyên nhân đầu tiên dẫn đến quá trình THA kéo dài là do Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đưa ra bản án phúc thẩm chưa phù hợp nên bị cấp giám đốc thẩm hủy. Cạnh đó, do quá trình xét xử kéo dài, các bản án liên tục bị kháng nghị hoặc bị hủy và thay thế bằng bản án khác nên quá trình THA liên tục bị gián đoạn. Từ năm 2006 đến nay đã có tám bản án liên quan đến nhà 36 Nguyễn Thị Diệu... Ngoài ra, tháng 3-2009, Bộ Tư pháp đã có kết luận thanh tra liên ngành về THA và bán đấu giá nhà số 36. Nội dung là cơ quan THA dân sự TP đã tổ chức THA theo quy định pháp luật, đúng đối tượng, việc cưỡng chế bằng biện pháp kê biên, bán đấu giá nhà số 36 là có cơ sở, đúng quy định pháp luật… Việc bán đấu giá nhà số 36 của Trung tâm là đúng thẩm quyền, được thực hiện trên cơ sở hợp đồng ủy quyền bán đấu giá tài sản, đúng quy định về trình tự, thủ tục bán đấu giá như niêm yết bán đấu giá, thông báo công khai việc bán đấu giá; việc đăng ký và nộp tiền đặt trước; thời gian, phương thức và địa điểm… Không có cơ sở Bản án của TAND Cấp cao tại TP.HCM xác định Cục THA dân sự TP và Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản TP có lỗi trong việc chậm giao tài sản cho ông HNT dẫn đến việc hai cơ quan này phải liên đới bồi thường thiệt hại cho ông T. là không có cơ sở, không đúng với các quy định của pháp luật về THA dân sự. Qua đó làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi hợp pháp và uy tín của cơ quan tôi. Ông VŨ QUỐC DOANH, Cục trưởng

Cục THA dân sự TP.HCM Ngoài trách nhiệm Trung tâm không có lỗi trong suốt quá trình bán đấu giá tài sản bởi chúng tôi thực hiện đúng tất cả quy định, trình tự thủ tục pháp luật về bán đấu giá tài sản và điều này được thanh tra liên ngành của Bộ Tư pháp kết luận. Việc chậm bàn giao tài sản là do khách quan và ngoài trách nhiệm của Trung tâm. Ông PHẠM VĂN SỸ, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản TP.HCM