Diễn biến mới nhất vụ nữ luật gia đòi 37 tỉ tiền oan sai

VKSND tối cao vừa xác nhận đã nhận được đơn về việc yêu cầu bồi thường oan, sai trong tố tụng hình sự của bà Trần Thị Ngọc Nga (ngụ ở phường Đa Kao, quận 1, TP.HCM).

Theo đó, Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử (V7) đã thụ lý đơn này và đang phối hợp với Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án trị an (V2) xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật.

Bà Nga cho biết suốt bao năm qua phải đi khắp các cơ quan tố tụng để yêu cầu được giải quyết

Trước đó, luật gia Nga (56 tuổi, luật gia, nguyên Giám đốc Cty Vinh Luật, TP.HCM) nộp đơn đến VKS Tối cao, yêu cầu bồi thường tổng cộng 37 tỉ đồng vì bị bắt giam oan hơn 13 tháng.

Theo đơn, ngày 14-9-2010, VKS đã tống đạt cáo trạng truy tố bà Nga về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cáo trạng cho rằng trong hai năm 2008 và 2009, bà Nga ký kết hợp đồng dịch vụ pháp lý trong việc đòi tài sản cho hai ông Ishida và Eguchi (quốc tịch Nhật Bản) đang làm ăn, kinh doanh tại Việt Nam. Sau đó, bà thường xuyên vòi vĩnh tiền nói là để lo thủ tục khởi kiện và 1 số thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt của hai ông này gần 4,4 tỉ đồng.

Nghi ngờ hành vi của bà Nga, hai ông này đã làm đơn tố cáo cơ quan công an. Ngày 15-1-2009, công an bắt bà Nga khi đang nhận số tiền 2 triệu Yên Nhật (gần 400 triệu đồng).

Tuy nhiên, sau thời gian nghiên cứu, cơ quan xét xử cho rằng còn nhiều vấn đề chưa được làm rõ nên đã trả hồ sơ để điều tra lại.

Đến tháng 8-2011, Bộ Công an ra quyết định đình chỉ bị can đối với bà Nga, theo Điều 34 và 164 Bộ luật tố tụng hình sự. Luật gia được xác định "đã xuất trình được tài liệu, chứng cứ mới làm phát sinh thay đổi bản chất vụ án; đồng thời do ông Ishida và Eguchi không có mặt tại Việt Nam, nên không đủ điều kiện để tiếp tục củng cố chứng cứ làm rõ hành vi phạm tội".

Bà Nga cho biết "Tôi gần như mất tất cả sau biến cố này. Bao năm qua tôi muốn làm lại từ đầu nhưng gặp bao nhiều trở ngại chỉ vì từng mang thân phận lừa đảo. Nhiều đối tác không dám làm ăn với công ty luật của tôi, gây thiệt hại nặng nề".

Đơn yêu cầu bồi thường, bà Nga viện dẫn nhiều tổn thất về vật chất và tinh thần như: bị kê biên tài sản, buộc nộp tiền khắc phục, mất khách hàng, bị thu giấy nợ của người khác nên không đòi được....