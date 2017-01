Đòi 400 triệu đồng vì bị giam oan 385 ngày

Ngày 4-1, anh Lê Minh Nhựt, Nguyễn Vũ Ca và Nguyễn Hoàng Khang trong vụ án “Chiếc áo đỏ oan nghiệt” cho biết sẽ khởi kiện yêu cầu VKSND huyện Cái Đước, Cà Mau tăng mức bồi thường oan. Đề nghị này được luật sư (LS) Trần Thị Ánh (Đoàn LS TP.HCM, người từng bào chữa miễn phí cho họ), nhận lời tiếp tục bảo vệ miễn phí.

Bồi thường chưa thỏa đáng

Như đã thông tin, tối 2-6-2015, anh Lâm Chí Nhẫn bị cướp điện thoại khi đang dừng xe nghe điện thoại trên cầu. Anh báo công an xã và cùng đuổi theo hướng nhóm cướp đã tẩu thoát. Đi được 2 km, anh Nhẫn cho rằng nhóm cướp đang ngồi nhậu trong quán và khẳng định tên áo đỏ (tức anh Nhựt) cầm đầu. Ba thanh niên bị mời về công an xã để làm việc và sau đó bị công an huyện khởi tố, bắt tạm giam. Cuối năm 2015, TAND huyện mở phiên tòa, ba anh đồng phản cung, cho rằng mình nhận tội trước đây là vì bị điều tra viên ép. Sau nhiều lần tòa trả hồ sơ vì không đủ chứng cứ buộc tội thì đến tháng 8-2016, ba anh được tự do sau khi bị giam oan 385 ngày (từ tháng 6-2015 đến tháng 7-2016).

Từ ngày 30-12-2016 đến ngày 3-1, ba người lần lượt nhận được các quyết định giải quyết bồi thường oan sai từ VKSND huyện Cái Nước. Theo đó, VKS chỉ chấp nhận bồi thường cho Nhựt hơn 99 triệu đồng, Ca hơn 140 triệu đồng và Khang 120 triệu đồng. Tuy nhiên, họ đều không đồng ý mức bồi thường này vì cho rằng phải nhận được số tiền cao hơn. Trước đó, quá trình thương lượng số tiền mà họ yêu cầu bồi thường là trên 400 triệu đồng mỗi người. Tuy nhiên, hai bên đã không thỏa thuận thành nên VKS đã ra các quyết định trên.



Từ trái qua, Nguyễn Hoàng Khang, Lê Minh Nhựt, Nguyễn Vũ Ca ngày rời trại tạm giam. Ảnh: P.LOAN

Thiệt hại không thể đong đếm

Cầm tờ quyết định bồi thường, Nhựt rơm rớm kể: “Lúc đó em vừa xong lớp 10, đi phụ chạy bàn thuê ở quán thì bị vu cho là cướp. Khi được tại ngoại thì liên tục bị công an kiểm tra, ngày nhập học cận kề, chủ nhà trọ dù rất thương nhưng cũng không cho thuê nữa…”. Sau đó Nhựt vào học nội trú trong một trường cấp 3 ở Cần Thơ với bao tủi cực. Nhựt bảo giờ đây sẽ gắng học tập cho nên người vì em thương cha mẹ đã phải chịu khổ vì mình rất nhiều.

Ca hiện đang học nghề sửa điện thoại ở huyện Năm Căn, Cà Mau. Từ sau khi được minh oan, em đã theo người anh rể vào đây học để có thể kiếm cái nghề mưu sinh. Ca cười: “Em rất thích vì nó dễ học lại dễ có thu nhập, có thể hành nghề ở đâu cũng được”. Ca nhớ lại hôm bị bắt là lúc đang cùng Khang lên TP Cà Mau để thăm người chị, có ghé chỗ Nhựt chơi. Không ngờ đang ngồi nhậu thì công an xã đến quán và nói tụi em là kẻ cướp, rồi bắt giam. Hơn một năm trong trại là khoảng thời gian Ca hoang mang và lo lắng nhất đến mức khủng hoảng tinh thần. Đã vậy còn bị ép nhận tội, em chỉ mong đến ngày ra tòa để được kêu oan.

Nguyễn Hoàng Khang nhận được quyết định bồi thường oan khi đang đi canh tôm thuê cho người cậu ở huyện Phú Tân, Cà Mau. Trước khi bị bắt em làm công nhân may ở Bình Dương với mức lương 4,5 triệu đồng/tháng nếu thường xuyên tăng ca. Khang bị bắt trong một lần về thăm nhà, đến khi tự do thì đã trải qua gần 400 ngày trong trại. Nói rằng đã quên hết rồi nhưng khi chúng tôi hỏi về những ngày tạm giam, mắt Khang vẫn đỏ hoe. Em chỉ vào những thương tích trên cơ thể mình với cảm giác đầy ám ảnh: Khang kể: “Khi em trả lời không biết gì về vụ cướp thì bị chú công an đấm vào lưng em 4-5 cái. Rồi chú lại tiếp tục đánh vào mặt và lưng em 3-4 cái vì em trả lời không biết. Vì quá đau và sợ bị đánh chết nên em đành nhận có tham gia cướp. Sau đó, chú cho người kêu em ký vào biên bản”. Thế rồi sau chữ ký đó, án oan ập đến với em. Khang bảo kiếm tiền trả nợ là việc đầu tiên mà em nghĩ đến sau khi được minh oan...

Ông Lê Văn Mỹ, cha của Nhựt thì cho biết may mắn ông đã gặp được LS Ánh. LS đọc hồ sơ và phát hiện việc không ký tên của Khang trong biên bản hỏi cung. Nhựt chưa đủ 16 tuổi nhưng cha mẹ không được giám hộ, việc lấy lời khai có khi diễn ra vào ban đêm. Rồi những mâu thuẫn trong lời khai cũng được LS phát hiện như quần đồng phục Nhựt mặc là quần dài chứ không phải quần ngắn như lời khai của người bị hại…