Đội trưởng TTGT khai lãnh đạo kêu 'bỏ qua xe vi phạm'

Ngày 11-7, TAND TP Cần Thơ đưa ra xét xử sơ thẩm vụ bảy cán bộ thanh tra giao thông (TTGT) thuộc Sở Giao thông vận tải TP Cần Thơ cùng hai người khác bị truy tố về hành vi nhận hối lộ hơn 4 tỉ đồng.



Bị cáo Đoàn Vũ Duy tại tòa ngày 11-7. Ảnh: NN

Sau phần tranh luận lượt thứ nhất của các luật sư, tòa hỏi các bị cáo có ý kiến gì về phần tranh luận của các luật sư bào chữa không. Lúc này, bị cáo Duy bổ sung về mối quan hệ của mình với bị cáo An. Theo Duy, An ngoài quen biết bị cáo thì còn quen cả bạn bè và lãnh đạo của Duy. Duy khai việc mình không kiểm tra xe là do lãnh đạo cấp trên, “lãnh đạo gọi điện cho bị cáo nói không kiểm tra thì bị cáo không kiểm tra” – Duy nói.

Tòa hỏi bị cáo Duy lãnh đạo là những ai? Bị cáo Duy trả lời lãnh đạo của mình là bốn phó chánh thanh tra và một chánh TTGT. Tòa hỏi bị cáo Duy có chấp nhận đối chất không. Bị cáo Duy nói có. Tòa còn hỏi bị cáo Duy lãnh đạo của Duy gọi điện gửi gắm hay chỉ đạo, nhưng bị cáo không trả lời nội dung này.

Bị cáo Duy còn cho rằng không biết Cần là ai. An gọi cho lãnh đạo rồi lãnh đạo gọi cho bị cáo để nói không kiểm tra xe… Trước đó, trong phiên tòa vào các ngày 21 và 22-6, bị cáo Duy đã không khai gì và gần như “im lặng”.



Bị cáo Trần Tường An nói không quen biết lãnh đạo của bị cáo Duy như Duy nói tại tòa hôm nay 11-7. Ảnh: NN

Sau đó, bị cáo An có ý kiến rằng không đồng ý với ý kiến của Duy ở trên. An cho rằng vì là bạn học nên mới về làm thêm giúp cho gia đình của Duy.

“Khi đối chất, Duy phủ nhận toàn bộ và đổ hết cho bị cáo. Nay Duy nói bị cáo quen biết lãnh đạo thì tòa cứ cho đối chất và xem xét, nếu có thì bị cáo chịu trách nhiệm toàn bộ. Bị cáo chỉ làm theo chỉ đạo của Duy, ngoài ra bị cáo không biết ai. Khi Duy bị bắt khoảng hai tháng, công an mời bị cáo lên làm việc… Lần sau cùng Duy nói không biết gì nên cán bộ điều tra nói thế thì bị cáo phải chịu trách nhiệm” – bị cáo An khai.



Luật sư của bị cáo Duy đề nghị hoãn phiên tòa để làm rõ người tên Trung là ai. Ảnh: NN

Trước đó, đại diện VKS đề nghị phạt bị cáo Duy tù chung thân, phạt bổ sung 70 triệu đồng. Các bị cáo Anh, Cần bị đề nghị phạt 15-16 năm tù, phạt bổ sung lần lượt 40 triệu và 30 triệu đồng.

Bị cáo Tâm bị đề nghị 11-12 năm tù, phạt bổ sung 40 triệu đồng. Minh 9-10 năm tù, phạt bổ sung 30 triệu đồng. Các bị cáo Pháp, Lưu, Thiện bị đề nghị 7-8 năm tù, phạt bổ sung mỗi bị cáo 30 triệu đồng. Bị cáo An 3-4 năm tù, phạt bổ sung 30 triệu đồng.

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ năm 2013 đến năm 2016, bảy cán bộ TTGT TP Cần Thơ gồm Dương Minh Tâm, Phó Chánh TTGT TP Cần Thơ, Đoàn Vũ Duy – đội trưởng đội 11 phụ trách địa bàn quận Bình Thủy, Võ Hoàng Anh – đội trưởng đội 3 (quận Ninh Kiều), Nguyễn Trần Lưu – đội trưởng đội 6 (quận Thốt Nốt), Lý Hoàng Minh - đội phó đội 3 (Ninh Kiều), Hồ Công Thiện – đội phó đội 7 (huyện Phong Điền), Trần Lập Pháp – cán bộ đội 4 (quận Cái Răng) đã câu kết với Trần Tường An, Nguyễn Văn Cần thỏa thuận với một số doanh nghiệp, cá nhân có xe ô tô hoạt động kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa để không bắt hoặc bắt các lỗi nhẹ khi vi phạm giao thông đường bộ. Tổng cộng các bị cáo đã nhận số tiền hơn 4 tỉ đồng.

Tòa tạm nghỉ buổi trưa, đến 13 giờ 30 tiếp tục phần tranh luận.