Gây náo loạn tại tòa, công an nổ súng trấn áp

Tạt phân vào người của phía nguyên đơn Mới đây, trong phiên xử một vụ đòi nợ tại TAND TP Đà Nẵng, khi HĐXX chuyển sang phần xét hỏi thì bà ĐTT (mẹ của bị đơn) đã bất ngờ đứng dậy cầm chai trà xanh đựng phân mở sẵn nắp chạy tới tạt vào người ông NVT (đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn). Mùi hôi thối lập tức bốc lên nồng nặc. Ông NVT bỏ chạy thì bị bà ĐTT đuổi theo khiến cả phòng xử tán loạn. Chủ tọa phiên tòa lập tức yêu cầu lực lượng cảnh sát hỗ trợ tư pháp can thiệp, đưa bà T. ra khỏi phòng xử. Do phòng xử bị vấy bẩn và hôi thối nên chủ tọa phải tuyên bố tạm hoãn phiên tòa, dời thời gian xét xử sang buổi chiều cùng ngày để có thời gian dọn dẹp, vệ sinh phòng xử. Ngay sau đó, chủ tọa phiên tòa đã tiến hành lập biên bản về việc gây rối tại phiên tòa đối với bà T. trước sự chứng kiến của các thẩm phán trong HĐXX, đại diện VKSND TP Đà Nẵng và nhiều cán bộ thuộc lực lượng cảnh sát hỗ trợ tư pháp. Sau đó, do xác định bà T. đã 72 tuổi, già yếu nên chủ tọa phiên tòa chỉ xử phạt bà này bằng hình thức cảnh cáo. Không nghiêm trị, pháp luật càng bị coi thường Theo tôi, cần phải có những biện pháp đủ mạnh để nghiêm trị những người có hành vi côn đồ manh động, gây rối, gây mất trật tự, làm náo loạn phiên tòa, nếu đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm thì cần khởi tố ngay về các tội gây rối trật tự công cộng hoặc chống người thi hành công vụ… Tòa án là nơi thể hiện sự tôn nghiêm, tất cả người tham gia phiên tòa đều phải tuân thủ mọi nội quy phiên tòa. Việc gây náo loạn tại chốn công đường không những không tôn trọng HĐXX, không tuân thủ nội quy phiên tòa mà còn thể hiện sự coi thường, bất chấp pháp luật. Không thể chấp nhận sự tồn tại của hiện tượng này! Luật sư LÊ XUÂN HẠT, Phó Chủ nhiệm

Đoàn Luật sư TP Đà Nẵng