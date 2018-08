Giết người tình, phi tang xác sau ân ái

Hoàng Trọng Đông (sinh năm 1974, quê Vĩnh Phúc) về hai tội giết người và cướp tài sản. VKS TP.HCM vừa chuyển hồ sơ sang toà cùng cấp để truy tố đưa ra xét xử

Đây là vụ án được phát hiện sau khi nạn nhân đã qua đời gần hai năm và hung thủ lại là người tình sau khi ân ái...

Đông từ Vĩnh Phúc vào TP.HCM mưu sinh và có quan hệ tình cảm với chị T từ năm 2006-2007. Dù biết chị T đã có chồng và một đứa con. Trong thời gian quen nhau, do nghi ngờ chị T có quan hệ tình cảm với một anh bạn học cũ nên Đông và chị T xảy ra mâu thuẫn cãi vã. Nhưng sau đó Đông chủ động làm lành.



Hoàng Trọng Đông



Ngày 30-6-2015, Đông hẹn chị T. đến phòng trọ mới thuê tại quận Tân Bình (TP.HCM). Tại đây cả hai có quan hệ tình dục. Sau đó, hai bên xảy ra mẫu thuẫn cãi vã về việc ghen tuông, tình ái. Đông đã siết cổ khiến chị T tử vong. Đông bao xác chị T lại để tại nhà trọ. Trong lúc bỏ xác chị T vào bao để phi tang trong túi quần chị rơi ra 56.000 đồng, Đông lấy tiêu xài cá nhân.

Ngoài ra, Đông còn chiếm đoạt điện thoại của chị T. và đem xe máy đi cầm được 24 triệu đồng.

Đông còn bình tĩnh lấy chính điện thoại của chị T thay sim nhắn tin cho chồng và em gái chị T rằng "chị T đi xuất khẩu lao động , mọi người ở nhà đừng lo chị mà lo cho cháu".

Đến sáng ngày 2-7-2015, Đông chở xác bằng xe máy từ TP.HCM đến một khu du lịch sinh thái ấp Mỹ Tân , xã Mỹ Xuân , huyện Tân Thành Bà Rịa-Vũng Tàu vứt thi thể xuống hố bên trong bãi đất trống. Sau đó, Đông về nhà anh trai ở Vũng Tàu chơi một tuần.

Trong thời gian này thấy cầm xe của chị Thi rẻ nên tiếc, Đông còn gọi cho em gái nạn nhân nói dối trước khi đi Đài Loan, chị Thi có cầm xe tại tiệm đó nếu có tiền thì đi chuộc xe.

Sau đó, Đông bỏ về quê ở Vĩnh Phúc làm ăn, sinh sống bình thường.

Ngày 3-4-2017, một người đi chăn bò phát hiện một bộ xương nạn nhân nên báo công an xử lý. Từ các manh mối có được, công an xác định được nạn nhân là ai và tìm ra hung thủ. Đến ngày 20-5-2017, Đông bị công an bắt giữ và không thể chối hành vi tàn ác đã gây ra...

Được biết, TAND TP.HCM cũng đã lên lịch xét xử Đông trong tháng này.