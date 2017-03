Kẻ bắn chết nam sinh viên bị đề nghị phạt tù chung thân

Phạm Văn Phúc (26 tuổi, cùng trú thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong) bị truy tố về tội giết người; Cao Xuân Thủy (25 tuổi, em trai Thanh) bị truy tố về tội gây rối trật tự công cộng.



Bị cáo Cao Xuân Thanh

Trước đó, phiên tòa đã phải hai lần tạm hoãn xét xử vì vắng ba nhân chứng quan trọng. Vụ án trên, 17-12-2014, HĐXX TAND tỉnh Nghệ An cũng đã một lần trả hồ sơ cho VKSND tỉnh Nghệ An để điều tra bổ sung và qua điều tra, truy tố Thanh thêm tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.



Bị cáo Cao Xuân Thủy

Phiên tòa có rất đông người thân của bị cáo và bị hại và người dân đến tham dự. Do đó ngoài lực lượng cảnh sát bảo vệ phiên tòa, lực lượng cảnh sát cơ động cũng được huy động đến bảo vệ.



Bị cáo Phạm Văn Phúc

Như Pháp Luật TP HCM đã đưa tin, chiều 18-12-2013, tại thị trấn Kim Sơn, một nhóm đối tượng mang theo súng đến gia đình anh Nguyễn Như Quế Anh (sinh viên Khoa giáo dục thể chất, Trường ĐH Vinh, Nghệ An) gây rối, quậy phá, đe dọa, đánh người. Chưa dừng lại ở đó, nhóm này rút súng ra bắn thẳng vào ngực anh Quế Anh. Viên đạn xuyên tim khiến sinh viên này gục chết tại chỗ. Sau khi gây án, các hung thủ mang theo súng bỏ trốn lên rừng.

Qua điều tra, do trước đó anh Quế Anh có mâu thuẫn với Thủy nên Thủy gọi anh trai là Thanh, nhờ đi giải quyết mâu thuẫn. Thanh gọi Phúc và đồng bọn mang theo súng, hai thanh kiếm đi tìm “xử” Quế Anh. Thanh là kẻ dùng súng bắn chết Quế Anh.

Theo hồ sơ, Thanh là đối tượng “cộm cán” có hai tiền án 15 tháng tù về tội cưỡng đoạt tài sản, 15 tháng tù về tội trộm cắp tài sản và tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Hiện Thanh chưa nộp án phí và đang nợ 3,5 triệu đồng tiền thu sung công quỹ nhà nước.



Rất đông người thân của bị hại và người dân đến tham dự phiên tòa.

Tại phiên tòa, người thân của người bị hại và luật sư bảo vệ cho phía bị hại đề nghị HĐXX trả hồ sơ để điều tra bổ sung vì còn có dấu hiệu bỏ lọt người, lọt tội. Người thân cũng cho rằng, cần xem xét anh Trương Đức Toàn (cán bộ Công an huyện Quế Phong) – người làm chứng tại phiên tòa là đồng phạm với ba bị cáo. Đại diện VKSND tỉnh Nghệ An đối đáp, anh Toàn là người có mặt tại nhà Quế Anh, nhưng không có bàn bạc, không có ý đánh nhau. Tuy nhiên “mặc dù không đủ cơ sở để khởi tố anh Toàn, tuy nhiên chúng tôi sẽ có văn bản đến cơ quan công an (Công an huyệ Quế Phong) xem xét việc anh Toàn là cán bộ công an nhưng không kịp thời can ngăn vụ ẩu đả”…

Đại diện VKSND tỉnh Nghệ An đề nghị tuyên phạt Thanh tù chung thân về tội giết người và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, đề nghị phạt Phúc từ 5 đến 6 năm tù về tội giết người và đề nghị phạt Thủy từ 18 đến 24 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng.

Xe chở cảnh sát bảo vệ phiên tòa phải dừng trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (TP Vinh) để giả quyết việc người thân của bị hại “đeo bám” và có một phụ nữ bị ngất xỉu, đường bị ách tắc.

Do vụ án có nhiều tình tiết phúc tạp nên HĐXX cần nhiều thời gian nghị án, do đó đến ngày 22-7 mới tuyên án.

Sau khi HĐXX thông báo đến ngày 22-7 mới tuyên án, người thân của bị hại lớn tiếng cho rằng, họ ở xa, phiên tòa đã nhiều lần tạm hoãn “đi lại rất vất vả khó khăn, sao không tuyên án luôn?”. Đồng thời, người thân của bị hại la lối, chửi vì cho rằng thái độ của các bị cáo còn “láo” chưa ăn năn. Lực lượng bảo vệ phiên tòa phải mời người thân của bị hại ra về.