Khởi tố đối tượng đốt nhà, giết người, đâm trọng thương thai phụ

Đối tượng tại cơ quan điều tra.



Ngày 1/6, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Dũng (45 tuổi, ở Xuân Tảo, xã Trung Hoà, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên) để điều tra về hành vi “Giết người”. Đối tượng Dũng là nghi can gây vụ phóng hỏa nhà bà Nguyễn Thị Hồng (44 tuổi, ở thôn Cộng Hòa, thị trấn Bần, Mỹ Hào, Hưng Yên), đâm chết con gái thứ hai của bà Hồng là Đinh Lam Giang (13 tuổi) và đâm chị Đinh Hồng Anh (24 tuổi, đang mang thai 8 tháng) khiến thai nhi tử vong không lâu sau khi được bác sĩ mổ đưa ra ngoài vào ngày 20/5 vừa qua.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, ngay sau khi xảy ra vụ án mạng, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra, xác định Nguyễn Văn Dũng là nghi can số 1 gây ra vụ án thảm án. Tuy nhiên, đối tượng sau đó đã bỏ trốn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan điều tra xác định, Dũng đi xe máy bỏ trốn lên Ba Vì (Hà Nội), sau đó di chuyển vào Ninh Bình theo đường Hồ Chí Minh. Dũng tiếp tục bắt xe khách vào TP.HCM rồi chạy vào vùng hẻo lánh thuộc huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai để lẩn trốn. Ngày 29/5, Dũng bị lực lượng Phòng PC45 - Công an Hưng Yên phối hợp với C52 - Bộ Công an và Công an huyện Cẩm Mỹ bắt giữ tại một khu vườn cao su thuộc xã Xuân Đông, huyện Cẩm Mỹ. Đêm 31/5, đối tượng Dũng được di lý về Cơ quan điều tra Công an tỉnh Hưng Yên.

Tại Cơ quan điều tra, Dũng bước đầu khai nhận là hung thủ đã gây ra vụ thảm án tại nhà bà Hồng hôm 20/5. Theo lời khai của Dũng, đối tượng quan hệ tình cảm với bà Hồng từ năm 2013. Trong thời gian “qua lại” với bà Hồng, Dũng cho bà Hồng vay một số tiền lớn. Tuy nhiên, Dũng đòi nợ nhiều lần nhưng bà Hồng chỉ trả một phần. Do không thống nhất được việc trả tiền, hai bên xảy ra mâu thuẫn. Dũng nhiều lần đe dọa, nếu bà Hồng không trả tiền sẽ giết cả nhà.

Trưa 20/5, Dũng mua can xăng 5 lít và cầm một con dao phóng xe máy tới nhà bà Hồng. Dũng đội mũ bảo hiểm che kín mặt, tay cầm can xăng, bọc con dao trong giấy báo rồi xộc thẳng vào căn phòng tầng 1 nhà bà Hồng, sau đó đổ xăng từ trong buồng ra ngoài. Tiếp sau đó, Dũng cầm dao đâm hai chị em Đinh Lam Giang và Đinh Hồng Anh. Trước khi tẩu thoát, Dũng châm lửa vào phần xăng đã đổ khiến tầng 1 nhà bà Hồng bùng cháy dữ dội.

Theo điều tra viên PC45 – Công an tỉnh Hưng Yên, Dũng từng có 2 vợ và 2 con, tuy nhiên đã ly hôn. Dũng từng có thời gian lái xe chạy tuyến Hưng Yên - Điện Biên trước khi về làm lái xe cho Công ty sản xuất bao bì Ngọc Diệp. Dũng có quan hệ rộng và rất phức tạp. Cơ quan điều tra đã thu một tờ giấy ghi nợ giữa Dũng và bà Hồng. Tuy nhiên, việc vay nợ giữa Dũng và bà Hồng vẫn đang được Cơ quan điều tra xác minh làm rõ.

Vụ án đang được Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục điều tra làm rõ.