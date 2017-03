Làm giả hồ sơ đi Mỹ, phỏng vấn xong thì… đi tù

(PLO)-Sáng ngày 23-7, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt đối với 6 bị cáo Nguyễn Hoàng Thịnh (1953, ở Hải Dương) 3 năm tù, Võ Xuân Dần (1974, tại Hà Tĩnh) 30 tháng tù, Trần Văn Dũng (1981, tại Hà Tĩnh) và Trần Danh Thắng (1977, tại Nghệ An) 16 tháng tù, Nguyễn Lập (1981, tại Nghệ An) và Vũ Thị Trinh (1982, tại Nghệ An) 10 tháng tù về tội “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.