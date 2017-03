Lãnh án nặng từ việc muốn cưu mang nạn nhân

Đồng thời, tòa tuyên phạt Nguyễn Bá Thành và Nguyễn Ngọc Hoàn mỗi bị cáo 36 tháng tù treo, Nguyễn Bá Đại 24 tháng tù treo cùng về tội giết người.



Các bị cáo tại phiên tòa.

Các bị cáo trên đều trú phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An.



Phiên tòa này thu hút rất đông người thân của các bị cáo và người dân đến dự. Tại phiên tòa, nhiều người ngồi ứa nước mắt, nhiều người thân của các bị cáo khóc nói lớn: "Từ cưu mang giúp họ rồi bị họ đâm thì phải... đánh, nếu không nó giết mình. Sao giờ phải mang tội giết người?".

Như đã đưa tin, đêm 29-8-2016, trên địa bàn phường Quỳnh Thiện xảy ra vụ đánh "hội đồng" dẫn đến một thanh niên (khoảng 27 đến 35 tuổi, cao 1m62) tử vong. Nạn nhân mặc áo ba lỗ màu trắng đã bị úa vàng, quần đùi màu xám sọc kẻ ô, cổ đeo một sợi dây chuyền kim loại màu trắng. Ở vùng bụng nam nạn nhân này có sẹo của vết mổ dài chạy dọc theo đường giữa xương ức qua rốn. Nạn nhân mang theo một ví da màu đen, bên trong có 394.000 đồng.

Tuy nhiên do nạn nhân không mang theo giấy tờ tùy thân và chưa bao giờ làm chứng minh nhân dân, không có người thân đến nhận nên công tác điều tra, xác định thân nhân gặp khó khăn. Đến ngày xét xử, cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được danh tính, nơi ở, người thân của nạn nhân trên.

Bị cáo Phạm Văn Lâm trả lời phần xét hỏi.

Theo cáo trạng, trước khi xảy ra vụ án mạng trên ít giờ đồng hồ thì Lâm - làm chủ nhà hàng ăn, thấy một thanh niên khoảng 30 tuổi, trông khốn khổ nằm ở ghế đá gần trước nhà hàng. Lâm đi lại hỏi: "Chú đi mô mà nằm ở đây?". Thanh niên này trả lời: "Em từ Thanh Hóa vào để đón xe đi Đà Nẵng". Lâm hỏi tiếp: "Thế chú ăn gì chưa". Người thanh niên trả lời "chưa" thì Lâm mời: "Rứa chú vào đây ăn bún với nước xáo chó (nước nấu thịt chó) nhà anh luôn.

Người thanh niên này đi vào nhà hàng thì Lâm bảo chị Hải (vợ của Lâm): "Lấy cho anh đĩa bún và tô xáo chó". Chị Hải đang dọn dẹp trong quán thấy trong chiếc túi có vật gì đó cộm lên nên nói với anh Lâm: "Anh Lâm ơi trong túi anh nớ có cái gì cồm cồm". Lâm đi lại hỏi người thanh niên: "Chú bỏ cái gì trong túi đó". Người thanh niên này không trả lời mà đưa ra chiếc tuốc-nơ-vít, Lâm đến hỏi thì người này đưa cho Lâm chiếc tuốc-nơ-vít dài khoảng 20 cm.

Lâm nói "Chú cầm cái ni làm chi, chộ anh mất trộm nhiều lắm rồi. Chú cẩn thận không công an thấy là phức tạp đó". Lâm thấy anh Nguyễn Đức Sơn (trú xã Quỳnh Vinh, Hoàng Mai) đi qua cửa nên nói anh Sơn vào ngồi cạnh thanh niên trên. Bất ngờ thanh niên cầm tuốc-nơ-vít đứng lên định tấn công Lâm rồi hai bên giằng co, Lâm bỏ chạy ra ngoài.

Thanh niên này đi vào phòng trong giằng lấy chiếc kéo cắt bún trên tay chị Hải và định tấn công nên chị Hải chạy ra ngoài kêu cứu. Vũ ở gần đó nghe tiếng tri hô liền chạy đến cùng Lâm đuổi đánh nam thanh niên. Rồi Vũ điện cho chú ruột là Hoàn đến đuổi đánh. Trong lúc rượt đuổi, Hoàn bị người thanh niên này tấn công một nhát kéo vào ngực.

Nghe thấy ồn ào, Thành, Đặng chạy ra cùng Lâm, Vinh, Vũ, Đại đuổi đánh người thanh niên. Nhóm trên đã dùng tay, chân đấm, đá, dùng gậy, tuýp sắt, gạch, ghế gỗ chổi cây và kéo sắt đánh người thanh niên. Hậu quả người nam thanh niên bị thương nặng, được đưa đến BV cấp cứu nhưng đã tử vong do "nứt vỡ xương hộp sọ, xuất huyết não, gãy xương sườn do đa chấn thương".



Bị cáo Lâm (đứng hàng đầu bên trái) cùng các bị cáo.

Sau khi sự việc xảy ra, nhóm trên đã góp 19,4 triệu đồng để lo toàn bộ chi phí vận chuyển cấp cứu và mai táng phí, xây mộ cho nạn nhân.



Tại phiên tòa, các bị cáo thành khẩn khai báo, thể hiện ăn năn hối cải, xin được giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo Lâm cho rằng, ban đầu Lâm thấy người thanh niên khốn khổ nên mời vào nhà hàng mình để cưu mang, nhưng không ngờ bị tấn công rồi xảy ra sự việc trên.

HĐXX cho rằng mặc dù các bị cáo không bàn bạc trước nhưng đã tước đoạt tính mạng người thanh niên, hành vi đó là trái pháp luật, gây hoang mang trong dư luận, gây mất an ninh trật tự trị an, do đó cần xử lý nghiêm minh. Tuy nhiên, trước khi xảy ra vụ án, nam thanh niên được Lâm mời vào ăn bún, nhưng do hiểu lầm nên nam thanh niên đã dùng kéo và tuốc-nơ-vít đâm Lâm và một số đối tượng khác khi truy đuổi, vì vậy nam thanh niên này cũng có lỗi. Và hành vi đó làm cho các bị cáo bức xúc và có các hành động nêu trên. Vì vậy việc VKSND tỉnh Nghệ An truy tố các bị cáo tội giết người theo khoản 2 Điều 93 BLHS là có căn cứ, đúng người, đúng tội. Trách nhiệm chính trong vụ án là Lâm.