Long An: Bị phạt một triệu đồng vì tội... đánh chồng

Tối 24/9, Công an thị trấn Tân Trụ, huyện Tân Trụ (Long An) đã quyết định xử phạt hành chính trên lĩnh vực an ninh trật tự với Lý Thị Yến Hương (42 tuổi, ngụ cùng địa phương) số tiền một triệu đồng về hành vi đánh đập gây thương tích cho thành viên gia đình.

Căn nhà xảy ra sự việc.

Trong 2 tuần của tháng 9, Hương đã hành hung anh Phan Thế Thanh (44 tuổi, sống chung gia đình vợ) 4 lần.

Sau đó, người chồng này bị vợ đuổi khỏi nhà nên phải về nhà mẹ ruột "tránh nạn".

Mỗi lần bị đánh, anh Thanh đều trầy xước ở vai, tay, đầu do bị hành hung bằng củi và vật cứng.

Năm 2014, Hương cũng từng đánh chồng nhiều lần, có lúc dùng dây xích khóa cửa gây thương tích ở vai, khiến anh Thanh phải nghỉ làm 3 tuần để chữa trị.

Theo Hương, lý do đánh chồng là anh Thanh ít lao động, thường đi nhậu, khi vợ góp ý lại chửi thề hoặc cự cãi lớn tiếng.

Điều hiếm thấy là dù bị đánh đau nhưng anh Thanh chưa lần nào phản ứng lại hay đánh trả.

