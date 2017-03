Lừa bạn đi xem phim để 'chôm' xe

Ngày 10-3, TAND TP.HCM xử phúc thẩm đã chấp nhận kháng cáo, giảm án cho Dương Văn Minh (SN 1994, quê Sóc Trăng) từ hai năm bốn tháng tù còn 18 tháng tù, Bùi Hữu Nghĩa (SN 1997, quê Kiên Giang) từ một năm sáu tháng xuống 12 tháng tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



HĐXX nhận định cả hai thành khẩn, hợp tác để điều tra phá án thu hồi tài sản. Và trường hợp này cũng không thuộc trường hợp phạm tội có tổ chức nên xem xét giảm án.



Hai bị cáo trong lúc tòa nghị án.

Theo hồ sơ, Minh và Nghĩa âm mưu chiếm đoạt xe máy của bạn là Trần Khoa Trường bán lấy tiền tiêu xài.

Cả hai bàn nhau rủ Trường đi xem phim rồi lấy xe máy đi bán.



Tối 14-7-2015, cả hai hẹn Trường gặp nhau cùng đi xem phim ở một rạp thuộc quận 6, TP.HCM. Trường chạy xe máy đến, Minh giành chạy xe của Trường vào bãi để gửi rồi giữ luôn vé và chìa khóa xe.



Khi cả ba đang chọn phim, Minh vờ đau bụng rồi lẻn ra bãi giữ xe, lấy xe của Trường chạy ra ngoài. Minh xong thì đến lượt Nghĩa lấy cớ nghe điện thoại để ra ngoài. Trường nghi ngờ nên đi theo gặng hỏi. Cả hai cùng vào phòng vệ sinh nhưng không thấy Minh. Nhanh trí, Trường nhờ bảo vệ rạp phim trông chừng Nghĩa và báo công an khi không tìm thấy xe.



Làm việc với công an, Nghĩa đồng ý lên Facebook hẹn gặp Minh. Không mảy may nghi ngờ, Minh sa lưới ngay sau đó, chiếc xe được thu hồi giao trả cho khổ chủ.