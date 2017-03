Luật sư vụ công an đánh chết người ở Phú Yên yêu cầu giám định lại

LS Nguyễn Văn Thắng nêu một số bất hợp lý trong giám định pháp y tại pheien tòa sơ thẩm.

Ngày 9-6, LS Nguyễn Văn Thắng (người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thân Thảo Thành trong vụ án công an dùng nhục hình, đánh chết người ở Phú Yên) cho biết đã có công văn yêu cầu Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại Đà Nẵng tiến hành trưng cầu giám định pháp y lại đối với nạn nhân.

Theo LS Thắng, việc giám định lần đầu trong vụ án trên có nhiều vi phạm các quy định của pháp luật như giám định viên tự thu mẫu; có nhiều biên bản thu mẫu khác nhau về số lượng, chủng loại, chủ thể thực hiện, không có biên bản niêm phong, mở niêm phong; nhiều mẫu bị hoại tử, có dấu hiệu đánh tráo mẫu trong khi những mẫu này có tính quyết định đến việc kết luận nguyên nhân tử vong; có sự can thiệp sâu vào quá trình giám định của giám định viên làm thay đổi sự thật khách quan của vụ án…

Giám định viên Trung tâm Pháp y Phú Yên từ chối hầu hết các câu hỏi của luật sư tại phiên tòa sơ thẩm.

Trong quá trình xét xử sơ thẩm, LS Nguyễn Văn Thắng đã nhiều lần yêu cầu các cơ quan tố tụng tiến hành trưng cầu giám định cơ chế hình thành thương tích trên đầu nạn nhân nhưng các cơ quan này không thực hiện. LS Thắng cho rằng tại phiên tòa sơ thẩm lần hai, giám định viên, đại diện cơ quan chuyên môn về kỹ thuật hình sự cố tình không giải thích hoặc không làm rõ nhiều vấn đề liên quan đến giám định. LS Thắng yêu cầu chánh Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại Đà Nẵng tiến hành trưng cầu giám định ở cơ quan giám định khác, không phải Trung tâm Pháp y tỉnh Phú Yên và Viện Pháp y Trung ương vì hai cơ quan này đã giám định lần đầu. Qua đó, xác định cơ chế hình thành thương tích trên đầu nạn nhân.

Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm lần hai, đại diện gia đình bị hại cũng yêu cầu giám định pháp y lại để làm rõ các vết thương nghi cháy do roi điện, làm rõ vì sao trên người nạn nhân có đến 72 vết thương, phần lớn nội tạng đều bị tổn thương, tụ máu…

Người dân xem những hình ảnh về thương tích trên thi thể nạn nhân Ngô Thanh Kiều.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, tại phiên tòa diễn ra từ ngày 7 đến 15-4 - 2015, TAND tỉnh Phú Yên tuyên phạt Lê Đức Hoàn (thượng tá, nguyên Phó Công an TP Tuy Hòa) chín tháng tù cho hưởng án treo về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Tòa cũng tuyên phạt năm bị cáo cựu sĩ quan công an cùng tội dùng nhục hình, gồm Nguyễn Thân Thảo Thành (nguyên thiếu úy, trinh sát Công an TP Tuy Hòa) tám năm tù, Nguyễn Minh Quyền (nguyên thiếu tá, Đội phó Đội trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội- PC45 Công an tỉnh Phú Yên) hai năm sáu tháng tù, Phạm Ngọc Mẫn (nguyên thượng úy) hai năm ba tháng tù, Nguyễn Tấn Quang (nguyên thiếu tá) hai năm tù, Đỗ Như Huy (nguyên trung úy, đều cán bộ Công an TP Tuy Hòa) một năm tù cho hưởng án treo. Bản án kết luận: ngày 13-5-2012, trong quá trình lấy lời khai anh Ngô Thanh Kiều (sinh năm 1982, ngụ xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa, Phú Yên), Quyền, Mẫn, Quang, Huy, Thành đã đánh nạn nhân dẫn đến tử vong. Lê Đức Hoàn với vai trò phó Công an TP Tuy Hòa, trưởng ban chuyên ban chuyên án đã thiếu trách nhiệm kiểm tra, để xảy ra việc dùng nhục hình, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra từ 26-3-2014 đến 3-4- 2014, TAND TP Tuy Hòa tuyên phạt Nguyễn Thân Thảo Thành năm năm tù, Nguyễn Minh Quyền hai năm tù, Phạm Ngọc Mẫn 18 tháng tù, Nguyễn Tấn Quang 15 tháng tù cho hưởng án treo, Đỗ Như Huy 12 tháng tù cho hưởng án treo. Các bị cáo đều phạm tội dùng nhục hình. Trong đó, Thành bị VKSND TP Tuy Hòa truy tố theo khoản 3 Điều 298 BLHS, các bị cáo còn lại bị truy tố theo Khoản 1 Điều 298 BLHS.

Sau khi báo chí phản ánh, dư luận bày tỏ bất bình vì cho rằng mức án trên đối với các bị cáo quá nhẹ, có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã yêu cầu viện trưởng VKSND Tối cao, chánh án TAND Tối cao chỉ đạo xử lý vụ án đúng quy định pháp luật. Ngày 29-4-2014, VKSND tỉnh Phú Yên có quyết định kháng nghị phúc thẩm đối với bản án sơ thẩm của TAND TP Tuy Hòa, đề nghị TAND tỉnh xét xử vụ án theo thủ tục phúc thẩm, theo hướng hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại theo đúng quy định của pháp luật. Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 9-7-2014, TAND tỉnh Phú Yên tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm của TAND TP Tuy Hòa để điều tra, truy tố, xét xử lại.