Bị cáo Phạm Công Danh tỏ vẻ tươi tỉnh trong phiên xử sáng nay

Sáng 22-7, TAND TP.HCM tiếp tục phiên xử sơ thẩm đại án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB) với phần xét hỏi.



Bị cáo Nguyễn Công Thảo, giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin (CNTT) của VNCB khai nhận ký hai giấy đề nghị tạm ứng hơn 63 tỉ đồng.

VNCB chuyển số tiền trên cho Công ty An Phát để thực hiện hợp đồng tư vấn giải pháp nâng cấp hệ thống CoreBanking. Lúc đó đề án mới đang soạn thảo, chưa hình thành nội dung. Dù phụ trách CNTT của cả ngân hàng nhưng bị cáo Thảo không theo dõi, giám sát thực hiện đề án; cũng không tiếp xúc với đối tác trước khi ký giấy tờ.



Công ty An Phát do Phạm Việt Thép làm giám đốc. Công ty này do Phạm Công Danh lập ra và Thép là nhân viên của Tập đoàn Thiên Thanh được đưa lên làm giám đốc trên giấy tờ.

Cáo trạng cáo buộc việc làm trên của Thảo giúp Danh và đồng bọn rút hơn 63 tỉ đồng từ VNCB.



Tuy nhiên, Thảo luôn nhấn mạnh cảm thấy mình làm đúng chức năng, nhiệm vụ nên không đồng ý cáo buộc của công tố.



Các bị cáo là cấp dưới của Phạm Công Danh

Thảo khai: Làm việc theo chỉ đạo. Khi ký tạm ứng Thảo mới được xem hợp đồng VNCB ký kết với Công ty An Phát và chưa biết đối tác.

Thời điểm đó, ngân hàng đang chuyển giao, nhiều nhân sự từ Tập đoàn Thiên Thanh sang làm việc nên bị cáo nghĩ là đề án chủ yếu do nhóm này phụ trách. Do tổng giám đốc không yêu cầu Trung tâm CNTT làm việc với đối tác, không giao cụ thể công việc nên Thảo… tự ái, không đề nghị.

Vì vậy, dù là giám đốc Trung tâm CNTT của VNCB nhưng Thảo không biết thực hiện hợp đồng như thế nào, sử dụng tiền tạm ứng ra làm sao. Và cũng theo lời khai của Thảo thì Tổng giám đốc là người làm việc với Công ty An Phát.



Thảo cho hay việc ký số tiền tạm ứng không liên quan đến bị cáo và gây ra rủi ro gì cho ngân hàng.



Trước nhận thức trên của bị cáo Thảo, thẩm phán hỏi: "Nếu không có chữ ký của bị cáo, tiền có được chuyển đi không?"



Lúc này Thảo trả lời ngập ngừng: "Nếu không có chữ ký của mình, tiền sẽ không được chuyển đi".