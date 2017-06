Nghi án xâm hại cháu: Đình chỉ tội hiếp dâm trẻ em

Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã đình chỉ điều tra bị can đối với Huỳnh Thanh Lợi (ngụ huyện Nhà Bè) về tội hiếp dâm trẻ em vì chứng cứ để chứng minh hành vi này chỉ có lời khai của người bị hại và lời nhận tội của Lợi. Tuy nhiên, cơ quan này tiếp tục đề nghị VKSND TP.HCM truy tố Lợi về tội dâm ô đối với trẻ em.

Khởi tố theo lời khai

Theo hồ sơ buộc tội, người bị hại là cháu ruột của Lợi (mới năm tuổi). Hằng ngày mẹ cháu bé (chị dâu Lợi) gửi cháu tại phòng trọ của bà nội (mẹ Lợi) để đi bán vé số. Khoảng 10 giờ hằng ngày, bà này cũng đi bán vé số nên giao cháu bé cho Lợi trông coi.

Ngày 14-1-2014, mẹ cháu bé đến công an xã tố cáo vì nghe cháu kể lại rằng khoảng một tháng trước, Lợi đã thực hiện hành vi xâm hại cháu. Đơn tố cáo nêu “không có người làm chứng, không rõ thời gian và địa điểm cụ thể xảy ra hành vi phạm tội. Tất cả xây dựng trên việc được nghe kể lại”.

Lợi bị gọi đến lấy lời khai và thừa nhận có các hành vi xâm hại cháu bé. Từ đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã đề nghị VKS phê chuẩn các quyết định khởi tố, bắt tạm giam Lợi về hai tội hiếp dâm trẻ em (khoản 4 Điều 112 BLHS, khung hình phạt đến tử hình) và dâm ô đối với trẻ em (khoản 1 Điều 116 BLHS, khung hình phạt đến ba năm tù).

Tuy nhiên, VKSND TP cho rằng: “Với những chứng cứ có trong hồ sơ thì chưa đủ cơ sở khởi tố. Ngoài lời khai nhận của Lợi và lời khai của cháu bé thì không có chứng cứ nào khác chứng minh hành vi phạm tội”. VKSND TP đề nghị cơ quan điều tra (CQĐT) tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ khác như đánh giá lại lời khai của Lợi là bị kích thích do xem phim ảnh. Lấy lời khai của mẹ cháu bé về biểu hiện bên ngoài của cháu như thế nào mà đi báo công an. Vì sao hơn một tháng sau lần cuối cùng cháu bị hiếp dâm mới đi tố cáo...



Nghi can Huỳnh Thanh Lợi sau phiên tòa hồi tháng 9-2015. Ảnh: P.LOAN

Lợi được trả tự do. Sau đó CQĐT mở niêm phong ĐTDĐ của Lợi, phát hiện có 119 đoạn phim đồi trụy được lưu trong thẻ nhớ. CQĐT cho rằng chứng cứ này phù hợp với lời khai của Lợi là xem phim đồi trụy bị kích thích dẫn đến phạm tội nên giữ nguyên quan điểm khởi tố. Lần này VKSND TP đồng ý nên Lợi bị khởi tố, bắt tạm giam.

Không chứng minh được tội hiếp dâm

Kết quả giám định pháp y xác định màng trinh của cháu bé không rách, không thấy tinh trùng… Mặt khác, ngày 4-6-2014, mẹ cháu bé có đơn xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Lợi, trình bày rằng việc tố cáo xuất phát từ sự tức giận, mâu thuẫn trong cuộc sống hằng ngày giữa hai chị em. “Con tôi chưa bị xâm hại và cũng không xác định được là Lợi có hành vi xâm hại con gái tôi hay không. Trước đây chúng tôi tố cáo vì nghe con kể lại tuy không rõ ràng nhưng phần thương con, phần do thường xuyên có nhiều mâu thuẫn với Lợi” - mẹ cháu bé viết. Do vậy, trong quá trình tố tụng, VKSND TP đã nhiều lần trả hồ sơ yêu cầu CQĐT làm rõ sự mâu thuẫn trong các lời khai.

Tại các phiên tòa, Lợi khai rằng những lời khai về hành vi giao cấu là do cán bộ điều tra nghĩ ra chứ thực tế bị cáo không hề biết được vì bị cáo chưa có bạn gái. Tất cả chữ ký trong bản ghi lời khai là của bị cáo nhưng là do cán bộ điều tra hướng dẫn và hứa ký xong thì cho về. Có luật sư chỉ định nhưng luật sư đó do công an mời nên bị cáo không tin tưởng.

Sau khi VKSND TP truy tố Lợi về hai tội hiếp dâm trẻ em và dâm ô đối với trẻ em, TAND TP cũng nhiều lần trả hồ sơ yêu cầu VKS củng cố chứng cứ chứng minh Lợi phạm tội hiếp dâm trẻ em. Mới đây, CQĐT có kết luận điều tra bổ sung và đình chỉ điều tra Lợi về tội hiếp dâm trẻ em như đã nói. Riêng về tội dâm ô đối với trẻ em, CQĐT tiếp tục đề nghị truy tố Lợi vì Lợi từng có lời khai nhận về hành vi này.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về nghi án này khi có diễn tiến mới.