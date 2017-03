Người cha can con đánh nhau bị đâm chết

Ngày 15-12, TAND TP Cần thơ tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Thanh Hùng (19 tuổi) 17 năm tù, Nguyễn Thanh Tuấn (23 tuổi) 14 năm tù, Phạm Văn Vô (34 tuổi) 13 năm tù và Phan Thanh Kiều (39 tuổi) 12 năm chín tháng tù về hai tội giết người và cố ý gây thương tích, Nguyễn Văn Nhỏ (cha của Hùng, 40 tuổi) một năm tù treo về tội cố ý gây thương tích.

Ngoài ra, tòa còn tuyên buộc các bị cáo liên đới bồi thường cho bị hại và gia đình người đã chết tổng cộng gần 160 triệu đồng và cấp dưỡng nuôi hai con của người chết đến khi đủ 18 tuổi.



Từ trái qua, các bị cáo Nhỏ, Kiều, Vô, Tuấn và Hùng nghe tòa tuyên án ngày 15-12. Ảnh: N.NAM

Theo cáo trạng, Hùng và NHT cùng làm bốc vác cho lò sấy lúa, thường có mâu thuẫn với nhau. Khoảng 15 giờ ngày 14-1, sau khi đi đám giỗ về, Hùng, Tuấn, Vô, Kiều tổ chức uống rượu. Tuấn kể cho các bạn cùng bàn nghe việc T. đòi dỡ nhà, đánh bác của Tuấn. 17 giờ cùng ngày, Tuấn rủ Hùng, Vô, Kiều đi vào lò sấy tìm T. đánh trả thù thì cả bọn đồng ý. Tới gần lò sấy thì Tuấn và Hùng thấy T. đang nằm võng trong quán nước nên lại hỏi sao lại đòi đánh bác của Tuấn. T. trả lời “chuyện đã xảy ra rồi, tụi bay muốn làm gì tao?” rồi bỏ đi đến ghế đá trước lò sấy ngồi.

Trong lúc Kiều và Vô đứng trước cửa quán nước đi qua, đi lại chửi thề thì Hùng và Tuấn đến bàn của quán nước lấy mỗi người một con dao Thái Lan chạy lại chỗ T. đang ngồi. Tuấn lấy dao đâm T. một nhát nhưng không trúng nên T. chạy vào trong lò sấy. Tuấn, Hùng, Vô rượt theo T. đến khu vực chất củi trấu thì xông vào đánh T.

Lúc này, ông Nhỏ (cha ruột Hùng) đứng gần thấy nhóm Tuấn đánh T. thì cũng xông vào câu cổ T. xuống đất, dùng tay đánh vào đầu. Tuấn cầm dao đâm một nhát trúng lưng T. gây thương tích 5%.

Ông NVC (cha ruột T.) và em ruột T. cùng làm trong lò sấy, thấy T. bị đánh hội đồng nên chạy lại can. Khi ông C. xô Tuấn ngã thì Hùng chạy đến dùng dao đâm một nhát trúng bụng dưới làm ông C. té ngã và tử vong. Sau đó, Hùng và Tuấn ra công an đầu thú.