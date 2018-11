Nguyên chủ tịch HĐQT Ngân hàng MHB lãnh 13 năm tù

Theo cáo trạng, ông Huỳnh Nam Dũng, nguyên là chủ tịch HĐQT Ngân hàng MHB kiêm chủ tịch HĐQT Công ty MHBS. Năm 2011-2014, ông Dũng góp vốn tại Công ty MHBS là 13,8 tỉ đồng, chiếm 8,12% vốn điều lệ; ông Nguyễn Phước Hòa (tổng giám đốc Ngân hàng MHB) góp vốn 2,7 tỉ đồng, chiếm 1,59% vốn điều lệ. Hai ông này đã thông qua việc họp hội đồng quản lý tài sản nợ - tài sản có Ngân hàng MHB thống nhất chủ trương cho phép SGD Ngân hàng MHB chuyển gần 5.000 tỉ đồng cho Công ty MHBS với nội dung hợp tác đầu tư trái phiếu chính phủ. Nhưng thực chất là chuyển vốn cho Công ty MHBS sử dụng đem gửi tiết kiệm có kỳ hạn tại các chi nhánh Ngân hàng MHB và mua bán chính trái phiếu chính phủ của chính Ngân hàng MHB. Tổng số tiền gây thiệt hại cho Ngân hàng MHB là hơn 349 tỉ đồng. Trong đó, các bị cáo Huỳnh Nam Dũng, Nguyễn Phước Hòa, Lữ Thị Thanh Bình (nguyên tổng giám đốc), Trương Thanh Liêm (nguyên phó giám đốc khối ngân hàng đầu tư Công ty MHBS) là những người chịu trách nhiệm chính.

Các bị cáo Trần My Linh (nguyên kế toán trưởng Công ty MHBS), Lê Nguyên Ngọc (tổng giám đốc), Phan Ngọc Nhân (phó tổng giám đốc Công ty Huy Khánh), Lê Việt Hùng (tổng giám đốc Công ty Đại Phong Nguyên) và Đoàn Hồng Ngọc (tổng giám đốc Công ty Econ Plus) phạm tội với vai trò đồng phạm giúp sức. Cáo trạng cho rằng bị cáo Phan Ngọc Nhân hưởng lợi 930 triệu đồng, Lê Nguyên Ngọc hưởng lợi 568 triệu đồng, Huỳnh Nam Dũng hưởng lợi 460 triệu đồng, Trương Thanh Liêm hưởng lợi 280 triệu đồng, Lê Việt Hùng hưởng lợi 151 triệu đồng, Đoàn Hồng Ngọc hưởng lợi 131 triệu đồng. Nguyên đơn dân sự là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV). Lý do là năm 2015, Ngân hàng TMCP Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long (MHB) sáp nhập vào Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và các cổ đông của Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng MHB.