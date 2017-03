Nguyên trưởng công an huyện vụ ‘ăn chặn trầm kỳ’ được tại ngoại

“Việc cho bị cáo Trung tại ngoại là căn cứ theo đơn bảo lãnh của gia đình. Chuyện này là bình thường”- Chánh án Nguyễn Anh Tiến nói.

Bị cáo Trung bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa bắt tạm giam ngày 11-6-2013, là bị cáo chính và người duy nhất kháng cáo kêu oan trong vụ án ăn chặn trầm kỳ xảy ra tại Công an huyện Khánh Sơn. Hiện bị cáo đang chờ TAND Cấp cao tại Đà Nẵng xử phúc thẩm.



Bị cáo nguyên trưởng Công an huyện Khánh Sơn trong lần đến phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: TẤN LỘC

Theo một cán bộ TAND tỉnh Khánh Hòa, việc bị cáo Trung được cho tại ngoại đã gây ý kiến trái chiều trong dư luận địa phương. Vì trong suốt quá trình điều tra, truy tố, xét xử, bị cáo này liên tục kêu oan, không khai nhận bất cứ điều gì liên quan đến vụ án cũng như phủ nhận toàn bộ cáo buộc của VKS.

Trước đây, sau khi bị TAND huyện Khánh Sơn phạt 10 năm tù về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, bị cáo Trung kháng cáo kêu oan. Xử phúc thẩm lần 1, TAND tỉnh Khánh Hòa tuyên hủy án để điều tra, xét xử lại. Tại phiên tòa sơ thẩm lần 2, TAND tỉnh Khánh Hòa phạt Trung chín năm tù. Sau đó, bị cáo kháng cáo kêu oan. Ngày 25-11-2015, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng mở phiên tòa phúc thẩm nhưng phải hoãn do bị cáo không đến tòa nhưng không rõ lý do, dù lúc đó bị cáo đang bị tạm giam.

“Bản án sơ thẩm không bị kháng nghị nên cấp phúc thẩm chỉ xét xử kháng cáo kêu oan của bị cáo Trung. Ở cấp sơ thẩm, bị cáo này bị tuyên phạt với mức án cao. Tuy nhiên, trong khi đang chờ xử phúc thẩm, bị cáo này được cho tại ngoại là một điều ngạc nhiên” - một thẩm phán TAND tỉnh Khánh Hòa bày tỏ.