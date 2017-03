Nhiều bản án có thể góp phần phát triển án lệ

Thiếu thẩm phán



Tại hội nghị bà Ung Thị Xuân Hương, Chánh án TAND TP, cho biết "năm 2015, hai cấp tòa án thụ lý 57.016 vụ án các loại, giải quyết 54.563 vụ (đạt tỉ lệ gần 96%). Công tác giải quyết, xét xử có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, tòa án hai cấp của TP chưa khắc phục triệt để tình trạng án quá hạn, tạm đình chỉ”.



Theo báo cáo, số án tạm đình chỉ trong năm 2015 là 3.697 vụ. Trong đó, TAND TP có 874 vụ; TAND quận, huyện là 2.832 vụ. TAND TP hai cấp đưa ra giải quyết 2.581 vụ án quá hạn từ năm trước. Hiện TAND TP còn 17 vụ việc quá hạn luật định chưa giải quyết. So với năm 2014, lượng án quá hạn giảm 375 vụ.



Việc tồn tại trên xuất phát từ nhiều nguyên nhân như tính chất tranh chấp ngày càng phức tạp, không ít cơ quan, tổ chức không làm hết trách nhiệm khi phối hợp công tác... Nhưng vấn đề mấu chốt là do lượng thẩm phán chưa đủ đáp ứng yêu cầu công việc. Bình quân một thẩm phán phải giải quyết tám vụ việc/tháng, vượt bốn vụ/tháng so với định mức TAND Tối cao đề ra, có thẩm phán phải giải quyết 17-25 vụ/tháng.



"Bảo vệ các quyền con người, quyền công dân"



Lắng nghe, Chánh án TAND Tối cao Trương Hòa Bình ghi nhận và yêu cầu năm 2016, TAND TP cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, thiếu sót của năm công tác 2015; triển khai thực hiện nghiêm túc năm giải pháp nâng cao hiệu quả các mặt hoạt động của tòa án đã được đề ra tại hội nghị.



Cụ thể là: thực hiện tốt nguyên tắc tranh tụng; nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức; làm tốt công tác tổng kết thực tiễn xét xử, đảm bảo áp dụng thống nhất pháp luật; đẩy mạnh việc đổi mới thủ tục hành chính tư pháp tại Tòa án; chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm và tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ cho cán bộ, công chức. Từ đó tập trung đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án; xét xử kịp thời, nghiêm minh những vụ án lớn, trọng điểm và các vụ án tham nhũng. Kiên quyết không để xảy ra việc kết án oan người không có tội hoặc bỏ lọt tội phạm, đảm bảo các phán quyết của Tòa án phải đúng pháp luật, thực sự mang lại công lý cho xã hội, bảo vệ các quyền con người, quyền công dân.





Chánh án TAND Tối cao Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo tại hội nghị



Chánh án Bình lưu ý "tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII vừa qua, Quốc hội đã thông qua nhiều bộ luật, luật quan trọng, trong đó có Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Tố tụng hành chính và các bộ luật, luật này sẽ có hiệu lực thi hành từ 1-7-016.

Đây là những bộ luật, luật liên quan trực tiếp đến việc bảo đảm quyền con người, quyền công dân theo quy định của Hiến pháp 2013 và tinh thần cải cách tư pháp. Do vậy, ngay sau hội nghị này, TAND TP cần triển khai ngay việc quán triệt, tập huấn những nội dung mới của luật cũng như các Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành các bộ luật, luật nêu trên, đảm bảo đến ngày có hiệu lực thi hành thì cán bộ, thẩm phán, Hội thẩm TANDA và công chức tòa án có chức danh tư pháp phải nắm chắc được các quy định mới và áp dụng đúng pháp luật nhằm đảm bảo tránh oan, sai trong quá trình giải quyết các vụ án cũng như hạn chế đến mức thấp nhất việc sau khi xét xử bị cáo, đương sự có đơn khiếu nại lên tòa án cấp có thẩm quyền....

Trong quá trình triển khai thực hiện các vấn đề, nhất là qua thực tiễn áp dụng pháp luật trong công tác xét xử, TAND TP cần chủ động báo cáo kịp thời những khó khăn, vướng mắc về TAND Tối cao để nghiên cứu, giải quyết".



Cạnh đó, Chánh án Bình cũng nhận định TAND TP là nơi chất lượng xét xử tốt, có nhiều bản án được tuyên mang tính chuẩn mực có thể góp phần vào việc phát triển án lệ.