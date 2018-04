Nhóm 9x lừa dễ dàng hơn 6 tỉ đồng với chiêu cũ mèm

Sau nhiều ngày xét xử, ngày 26-4, TAND TP.HCM đã tuyên án vụ băng nhóm nước ngoài giả danh công an để lừa đảo hàng loạt người bị hại.

Theo đó, HĐXX đã tuyên phạt Liu En Hsiang (SN 1990) 18 năm tù, Peng Kang Yu (SN 1992) 14 năm tù, Lu Shih Wei (SN 1992) 13 năm tù, Huang I Jen (SN 1986) và Hsieh Chia Chun (SN 1978, cùng quốc tịch Đài Loan - Trung Quốc) cùng 12 năm tù, Giáp Thị Diễm Thúy (SN 1978, ngụ Đồng Nai) 17 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các đồng phạm còn lại bị tuyên phạt 8-13 năm tù.



Các bị cáo đang nghe tòa tuyên án.

Ngày 8-4-2016, bà S. gửi đơn tố cáo đến công an trình báo với nội dung: Hôm qua bà nhận được cuộc điện thoại của một người đàn ông xưng là nhân viên tổng đài VNPT, thông báo bà đang nợ tiền cước điện thoại hơn 30 triệu đồng. Công ty điện thoại đã chuyển hồ sơ sang công an để giải quyết. Sau đó có người xưng tên “Trần Hoàng Minh” là trung tá Công an TP Hà Nội, cho biết bà S. giống tên của một đối tượng bị truy nã đứng tên một tài khoản tại ngân hàng có số tiền hơn 10 tỉ đồng, số tiền này liên quan đến hoạt động phạm pháp. Tiếp tục dò hỏi, người đàn ông biết bà S. có tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng nên yêu cầu bà hợp tác điều tra, chuyển tiền vào tài khoản do người đàn ông chỉ định để giám định. Người này dọa nếu giám định số tiền này có liên quan đến tiền phạm pháp sẽ bắt bà để tạm giam. Do thiếu bình tĩnh, nên cùng ngày, bà S. chuyển 1,5 tỉ đồng vào hai tài khoản chỉ định...

Đồng thời, công an còn tiếp nhận đơn tố cáo của các bị hại khác trình báo việc bị nhóm đối tượng sử dụng phương thức thủ đoạn gian dối trên để lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền gần 5 tỉ đồng.

Vào cuộc, công an điều tra được đầu tháng 2-2016, Peng Kang Yu, Liu En Hsiang, Lu Shih Wei được tổ chức lừa đảo tại Đài Loan - Trung Quốc phân công sang Việt Nam tìm người đăng ký mở tài khoản ngân hàng, chuyển thông tin tài khoản về Đài Loan. Từ đó, băng nhóm này sử dụng các tài khoản trên làm phương tiện tiếp nhận tiền lừa đảo do người bị hại chuyển vào rồi cùng nhau rút ra chiếm đoạt.