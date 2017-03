Rủ chồng và bạn chồng về trộm két sắt của mẹ ruột

Ngày 22-11, TAND TP Biên Hòa, Đồng Nai đã đưa vụ án hình sự trộm tài sản ra xét xử lưu động và tuyên phạt các bị cáo gồm Phạm Nguyễn Hữu Tâm (24 tuổi, ngụ tại phường Tân Phong, TP Biên Hòa), Hoàng Bảo Hiếu (25 tuổi) và Lê Minh Thiện (28 tuổi, cùng ngụ tại phường Trung Dũng, TP Biên Hòa) từ hai năm sáu tháng đến ba năm sáu tháng tù giam.



Các bị cáo tại tòa. Ảnh: CTV

Theo cáo trạng, vào khoảng 12 giờ 30 ngày 22-2, do thiếu tiền tiêu xài nên Tâm đã rủ chồng và bạn của chồng là Hiếu và Thiện đến nhà của mình ở khu phố 3, phường Tân Phong, TP Biên Hòa để trộm tài sản. Do cả nhà đi vắng nên Tâm đã nhanh chóng mở khóa cửa cho Hiếu và Thiện vào nhà.

Tại đây, cả nhóm đã trộm một chiếc két sắt bên trong có chứa 110 triệu đồng, hai chiếc kiềng bằng vàng (trọng lượng năm chỉ), một sợi dây chuyền (một chỉ), một chiếc lắc vàng (hai chỉ), một đôi bông tai vàng (một chỉ) cùng một số giấy tờ của bà Nguyễn Thị Xuân Kim (mẹ của Tâm). Tổng giá trị tài sản bị mất là 140 triệu đồng.

Khi trở về nhà phát hiện nhà bị mất cắp nên bà Kim đã làm đơn trình báo lên cơ quan công an. Qua xác minh, điều tra công an nhanh chóng khoanh vùng được đối tượng và đến ngày 11-5, Hiếu và Tâm bị công an bắt giữ. Riêng Thiện dù đã bỏ trốn nhưng đến ngày 4-8 cũng bị bắt.