Sáng mai xét xử vụ thuê sát thủ bắn người tình

Theo tòa, do đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng và rất phức tạp nên để đảm bảo an toàn trong quá trình xét xử, TAND tỉnh đã có công văn đề nghị giám đốc công an tỉnh chỉ đạo Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp bố trí thêm lực lượng cảnh sát, cảnh sát cơ động để tham gia bảo vệ phiên tòa.

Ông Nguyễn Văn Hiến, Chánh án TAND tỉnh, sẽ tham gia xét xử với tư cách chủ tọa phiên tòa của vụ án đặc biệt nghiêm trọng này.



Như báo Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, theo thông tin ban đầu, ông Đức Thịnh và Lan chung sống nhiều năm và hai người có nảy sinh mâu thuẫn trong cuộc sống, làm ăn.



Từ mâu thuẫn này, đầu tháng 6-2016, Lan gọi điện thoại cho Trần Hữu Thịnh (ngụ Hải Phòng) kể về mâu thuẫn giữa Lan và ông Đức Thịnh rồi nhờ Hữu Thịnh giúp đỡ.

Sau đó, Hữu Thịnh vào TP.HCM gặp Lan để bàn việc bắn ông Phạm Đức Thịnh tại công trình đang xây dựng ở xã Tân Hòa, huyện Tân Thành. Lan đã đưa cho Hữu Thịnh 15 triệu đồng để lo chi phí ban đầu.

Sau khi đã thống nhất, ngày 23-6-2016, Lan yêu cầu người tình chở mình vào công trình của ông Đức Thịnh để quan sát. Tại đây Lan ghi chép địa điểm rồi quay về TP.HCM cung cấp toàn bộ thông tin, địa điểm, sơ đồ cho sát thủ Hữu Thịnh. Lan chuẩn bị sẵn hai SIM điện thoại rác cho Hữu Thịnh và mình để che giấu sự phát hiện của cơ quan điều tra.

Để chuẩn bị cho việc giết người tình của Lan, sát thủ Hữu Thịnh mang theo một khẩu súng và một số viên đạn vào TP.HCM mua xe máy không giấy tờ, khẩu trang, đồng phục bảo hộ để xóa dấu vết.



Từ trái sang: Hoàng Thị Ngọc Lan, Nguyễn Văn Toàn, Trần Hữu Thịnh.

Chiều 24-6-2016, Hữu Thịnh rủ Nguyễn Văn Toàn (cùng ngụ Hải Phòng) xuống huyện Tân Thành quan sát thực địa để lên kế hoạch bắn ông Đức Thịnh.



Sáng 26-6-2016, trên khu đất trống công trình xây dựng của ông Đức Thịnh, Hữu Thịnh đã nã hai phát súng vào người nạn nhân rồi chạy ra đường cho Toàn chở đi tẩu thoát.

Khi biết tin ông Đức Thịnh chưa chết, Lan gọi điện thoại thông báo cho Hữu Thịnh và tỏ ý không hài lòng. Sau đó người đàn bà này giả vờ rất lo lắng cho người tình, vào bệnh viện chăm sóc cho ông để tránh né sự nghi ngờ của cơ quan điều tra.

Ông Đức Thịnh bị một vết bắn xuyên thủng bắp tay trái, một vết xuyên từ nách phải lên đốt sống cổ, chưa làm phẫu thuật lấy đầu đạn ra. Ông Đức Thịnh đã rất may mắn khi thoát chết.

Sau khi vụ án xảy ra, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã xác lập chuyên án, phối hợp với công an các địa phương và Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an lần lượt bắt giữ Toàn, Hữu Thịnh. Từ đây Hữu Thịnh khai ra Lan. Sau đó Lan bị bắt giữ.