Tòa kết án tội nặng hơn tội VKS truy tố

Lấy vàng để cấn trừ nợ? Sau phiên tòa sơ thẩm (lần đầu), Loan kháng cáo kêu oan, trình bày giữa bị cáo với bà M. có quan hệ vay mượn nhiều năm với số tiền rất lớn. Do bà M. bị nhiều chủ nợ đến đòi nên bị cáo với bà M. lập giấy có nội dung bị cáo cho bà M. 1 tỉ đồng và giữa hai bên đã hết nợ nhằm tạo niềm tin cho các chủ nợ khác. Đây chỉ là hợp đồng giả cách bởi bị cáo không thể cho không bà M. cả tỉ đồng được. Bằng chứng của việc giả cách này là bà M. có thế chấp cho bị cáo hai giấy mượn nợ có giá trị 900 triệu đồng. Đồng thời, sáng 16-10-2010 (ngày xảy ra vụ việc), chính bà M. đã gọi điện thoại cho bị cáo đến lấy vàng để cấn trừ nợ. Bị cáo chỉ nhận gần 465 chỉ vàng trắng, còn 303 chỉ vàng 18K thì bà M. giao cho một chủ nợ khác. Do bị cáo không có ý thức chiếm đoạt tài sản của bà M., không có hành vi gian dối nên không phạm tội. Theo ThS Mai Khắc Phúc (giảng viên Luật hình sự Trường ĐH Luật TP.HCM), để xử lý vụ án chính xác, không làm oan người vô tội thì trước khi kết tội bị cáo, các cơ quan tố tụng cần phải làm rõ có hay không việc hai bên lập hợp đồng giả cách, có hay không việc bà M. gọi bị cáo đến lấy vàng cấn trừ nợ… Phân biệt tội nặng nhẹ ra sao? Về nguyên tắc, để phân biệt tội nặng hay nhẹ, đầu tiên phải so sánh mức hình phạt cao nhất, chẳng hạn tội có mức hình phạt cao nhất là tử hình sẽ nặng hơn tội có mức hình phạt cao nhất là tù chung thân. Nếu mức hình phạt cao nhất giống nhau thì lúc đó mới so sánh mức hình phạt thấp nhất. Trong trường hợp hai tội có hình phạt chính nhẹ nhất khác nhau thì so sánh các hình phạt chính đó, chẳng hạn tội có hình phạt chính nhẹ nhất là cảnh cáo sẽ nhẹ hơn tội có hình phạt chính nhẹ nhất là tù có thời hạn... Ở vụ án này, tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản có hình phạt chính nhẹ nhất là cải tạo không giam giữ, tội công nhiên chiếm đoạt tài sản có hình phạt chính nhẹ nhất là tù có thời hạn. Theo Điều 28 BLHS, hình phạt cải tạo không giam giữ nhẹ hơn hình phạt tù có thời hạn nên tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhẹ hơn tội danh công nhiên chiếm đoạt tài sản. Một thẩm phán Tòa Phúc thẩm