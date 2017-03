Tòa phải hoãn xử vì... đám cưới bít cổng

Đám cưới chặn ngay lối vào cổng TAND quận Cái Răng sáng nay 8-11 (Ảnh chụp từ trong sân tòa nhìn ra ngoài). Ảnh: N.NAM

Theo tìm hiểu của phóng viên, hơn 8 giờ sáng, rạp đám cưới đã kê xong, nhân viên đang chuẩn bị đồ ăn đãi khách. Từ ngoài đường nhìn vào là hai dãy với hơn chục bàn ăn. Rạp đám cưới che khuất bảng tên tòa án khiến người đi ngoài đường không còn nhận ra phía sau đám cưới là trụ sở tòa án.

Đến gần 10 giờ trưa, năm bàn ăn đã kín khách đến dự tiệc, xe máy từ trong tòa đi ra phải di chuyển hơi khó khăn.

Bà Phan Thị Hồng Dung, Chánh án TAND quận Cái Răng, cho biết đó là đám cưới bên ngoài, không phải của người trong tòa. Nhà tổ chức đám cưới nằm ngay sát cổng tòa và sát đường nên không thể dựng rạp ngoài đường. Người dân có thông báo và xin phép tòa dựng rạp cưới trước cổng vào ngày thứ 7 nên bà đồng ý. Tuy nhiên, sau đó họ xem ngày rồi đổi lịch mà bà không biết. Hôm trước họ nói đãi vào 11 giờ trưa nên bà nghĩ không ảnh hưởng đến cơ quan.

Bà Dung thừa nhận đúng là có chuyện sáng nay tòa phải hoãn xử hai vụ án hình sự. Theo đó, phía bên nhà dân nói đã chừa lối đi nhỏ cho cảnh sát dẫn phạm nhân vào tòa. Tuy nhiên, cảnh sát hỗ trợ tư pháp cho bà biết có một bị can có biệt danh Xuân “tóc vàng” nổi tiếng quậy nên họ không dám dẫn phạm đi bộ từ ngoài đường, qua đám cưới rồi vào tòa vì sợ xảy ra chuyện bất ngờ không hay. Do đó các cảnh sát hỗ trợ tư pháp đề nghị tòa cho hoãn xử lần này để đảm bảo an toàn…

Theo ghi nhận của phóng viên, xung quanh vụ việc này, người ở tòa và người ngoài nhìn vào vụ việc có hai luồng quan điểm. Một là cơ quan tòa án thì không thể để việc tổ chức đám cưới của người dân ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của tòa. Mặt khác, gần đó địa phương có một sân đoàn thể rộng, người dân có thể mượn để làm đám cưới được.