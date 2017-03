Trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ CSGT gọi côn đồ đánh chết người

Theo đó, phiên tòa diễn ra tại Tòa án TP.HCM. Phiên tòa do thẩm phán Vũ Thanh Lâm làm chủ tọa. Kiểm sát viên giữ quyền công tố và kiểm sát xét xử tại tòa là Nguyễn Văn Thiêm.

Bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho gia đình nạn nhân Chín là luật sư Hoàng Cao Sang (Đoàn Luật sư TP.HCM) và luật sư Phương Ngọc Dũng (Đoàn LS Cần Thơ) Bào chữa cho bị cáo Phạm Sỹ Hoài Như là luật sư Bùi Quang Nghiêm (Đoàn Luật sư TP.HCM) Bào chữa cho bị cáo Nguyễn Minh Chung là luật sư Trần Thị Thủy (Đoàn Luật sư TP.HCM). Các bị cáo tại phiên tòa 8h45. Chủ tọa đang phổ biến quyền và nghĩa vụ cho các bị cáo. Sau đó Đại diện VKS công bố cáo trạng vụ án. Theo đó, đêm 25-6-2014, tổ tuần tra do Như làm tổ trưởng chốt tại giao lộ Trường Chinh và Tân Kỳ Tân Quý (phường 13, quận Tân Bình) đã dừng xe của ông Nguyễn Văn Chín do thấy ông này có biểu hiện sử dụng rượu, bia. Ông Chín không đồng ý ký biên bản và la lối. Lúc này Như gọi cho Nguyễn Minh Chung (người quen của Như, vừa mới ra tù về tội cướp giật tài sản) đến giải quyết bằng cách đánh dằn mặt. Chung gọi theo Phạm Thanh Kim Hạnh, Ngô Thành Vương và Trần Đức Vững đến... Nhóm của Chung đã gọi ông Chín ra một nơi khác rồi lao vào đánh. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã chết tại bệnh viện. Giám định pháp y kết luận nguyên nhân chết: Vỡ ruột non do chấn thương. Cơ chế chết: Sặc thức ăn vào đường thở. Như và nhóm của Chung sau đó bị VKS truy tố ra TAND TP về tội cố ý gây thương tích. Nhiều người phải đứng ngoài theo dõi phiên tòa do phòng xử đã hết chỗ ngồi Cáo trạng kết luận: Như gọi Chung đến để đánh thị uy ông Chín. Chung gọi thêm ba bị cáo kia đến và xông vào đánh khiến ông tử vong. Quyết định truy tố ra trước toà Như và ba đồng phạm theo khoản 3 Điều 104 BLHS tội cố ý gây thương tích có khung hình phạt đến 15 năm Đại diện VKS công bố xong cáo trạng. 8h30. Hội đồng xét xử vào phòng xét xử. Chủ tọa tuyên bố đưa vụ án ra xét xử. Chủ tọa đề nghị chị Thảo cất di ảnh chồng, đồng thời xem xét để người con trai nhỏ chưa đủ 16 tuổi không theo dõi phiên tòa vì cháu còn quá nhỏ, e rằng ảnh hưởng tâm sinh lý. Chị Thảo cất di ảnh nhưng cho biết vẫn để con ở lại phòng xử theo dõi xét xử. Chủ tọa bắt đầu kiểm tra căn cước của từng bị cáo.

Chủ tọa tuyên bố đưa vụ án ra xét xử

Chủ tọa kiểm tra căn cước các bị cáo, bắt đầu từ Phạm Sỹ Hoài Như.

8h00. Trước phiên xử, thư ký phiên tòa đến đề nghị chị Thảo – vợ nạn nhân không đeo tang trong phòng xử án. Tuy nhiên, do vẫn còn tang chồng nên chị không đồng ý. Chị Thảo cho biết, khi cho vào cổng, bảo vệ cũng không cho chị vào vì chị đeo tang... Hiện tại thì phiên tòa vẫn chưa bắt đầu. Bị cáo Như vẫn chưa vào phòng xử.



Chị Dương Thị Thảo, vợ nạn nhân Chín cho biết, tại phiên tòa này chị vẫn giữ nguyên yêu cầu là chuyển tội danh truy tố Phạm Sỹ Hoài Như và đồng phạm thành tội giết người do “nạn nhân đã bất tỉnh rồi mà vẫn bị đá vào ngực liên tiếp”, đồng thời không cho Như tại ngoại vì Như là bị cáo đầu vụ.

Về yêu cầu bồi thường, chị Thảo yêu cầu các bị cáo liên đới bồi thường gần 3,37 tỉ đồng. Hiện Như và các đồng phạm vẫn chưa bồi thường cho gia đình nạn nhân đồng nào.



Các bị cáo được dẫn vào phòng xử. Phạm Sỹ Hoài Như mặc áo trắng.

9h15. HĐXX chuyển qua phần thẩm vấn.

Khai trước tòa Bị cáo Chung cho rằng cáo trạng nói Chung chỉ đạo nhưng Chung ko chỉ đạo. Chung khai đang đi đường thì Như gọi điện thoại kêu về có việc gấp, về đến chốt thì Như nói có người vi phạm còn la lối, mày chỉ mấy đứa em đánh dằn mặt đi. Nói rồi Như chỉ ông Chín - lúc đó đang rất say đứng gần đó - để bị cáo biết.

Chủ toa hỏi: Như và Chung quen biết thế nào?

Chung: Chỉ là quen biết ngoài xã hội.

Chủ tọa: Như chỉ nói "có việc" sao bị cáo biết việc gì mà gọi thêm?.

Chung: trước giờ anh Như nhờ việc gì bị cáo đều kêu thêm người. Với lại bị cáo đang ở xa, sợ chạy về ko kịp nên mới gọi cho mấy bị cáo kia ở gần đến trước coi có gì thì giúp anh Như.

Chủ tọa: Khi Như nói vậy thì ai nghe?

Chung: Cả 4 bị cáo đều nghe.

Toà: Ai là người đánh anh Chín? Chung: Không biết, vì lúc đó xảy ra vụ va quẹt xe, bị cáo ra giúp dựng xe lên, quay lại thì không thấy các bị cáo khác đang đánh anh Chín.



Bị cáo Chung trả lời thẩm vấn Toà xét hỏi Vững: Chung gọi bị cáo ra, có chuyện Như nhờ các bị cáo đánh dằn mặt anh Chín không?

Vững: Sau khi nghe Như nhờ thì Vương tấn công đầu tiên, đến Vững và Hạnh. Các bị cáo tấn công bằng tay không. Đấm vào hông và bụng nạn nhân, lúc này không rõ Chung ở đâu, chỉ có ba người đánh nạn nhân thôi.



Bị cáo Vững trả lời thẩm vấn Toà xét hỏi Vững: Chung gọi bị cáo ra, có chuyện Như nhờ các bị cáo đánh dằn mặt anh Chín không?

Vững: Sau khi nghe Như nhờ thì Vương tấn công đầu tiên, đến Vững và Hạnh. Các bị cáo tấn công bằng tay không. Đấm vào hông và bụng nạn nhân, lúc này không rõ Chung ở đâu, chỉ có ba người đánh nạn nhân thôi.

Bị cáo Vương và Vững

Toà xét hỏi Hạnh: Như kêu Chung đánh dằn mặt ông Chín - người đang mặc sơ mi tay dài, bị cáo là người tấn công thứ ba. Hạnh cho rằng Chung không tấn công nạn nhân, chỉ có 3 người Hạnh, Vương và Vững đánh ông Chín, và đó cũng là nguyên nhân khiến ông Chín bị chết.



Chủ tọa mời Như thẩm vấn.

Toà hỏi Như: bị cáo có ý kiến gì về cáo trạng không?

Như: cáo trạng không đúng. Ba bị cáo đổ hết hành vi cho bị cáo. Bị cáo gọi Chung đến giúp thuyết phục anh Chín về nhà vì anh Chín đang rất say. Lúc đó bị cáo đang mặc đồ công an nên không thể nói chuyên hoài

Toà hỏi: Quy định của ngành trong trường hợp này phải làm sao?

Như: lẽ ra phải phối hợp công an địa phương lập biên bản nhưng anh Chín la lối quá nên bị cáo gọi Chung đến.

Toà: quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã thu thập được danh sách các cuộc gọi. Nếu bị cáo không kêu ba bị cáo kia ra thì sẽ ko xảy ra vụ án. Giờ bị cáo không thừa nhận, cũng chưa bồi thường gì suốt một năm rưỡi qua.

Toà mời đại diện trung tâm giám định pháp y TP.HCM hỏi nguyên nhân cái chết của nạn nhân.

Đại diện trung tâm giải thích: Không được cung cấp hồ sơ bệnh án, chúng tôi giám định bằng tất cả lương tâm. Nguyên nhân chết là do bị đánh gây vỡ ruột non, mà ko phải do quá trình điều trị hay do bệnh lý gì cả.

Đại diện viện kiểm sát tham gia phần xét hỏi.

Đại diện VKS hỏi Chung khi đến nơi thì Như nói gì với Chung?.

Chung: Khi bị cáo tới thì ba người kia tới rồi. Lúc này Như nói chuyện về anh Chín và nhờ đánh dằn mặt nhưng không được làm ảnh hưởng CSGT. Nghe xong, Chung chỉ đến giải thích với anh Chín thì anh Chín la lối nên Chung bỏ ra giúp đỡ dựng xe cho người bị ngã xe. Xong xuôi, quay lại thì ba bị cáo kia đã đánh anh Chín rồi.

VKS bắt bẻ: vậy bị cáo dẫn anh Chín đi cách chỗ CSGT 10 m để làm gì?

Chung: là do Như đẩy anh Chín ra chứ bị cáo không dẫn ông Chín.

VKS: Bị cáo giải thích sao với ông Chín?

Chung: Bị cáo chỉ giải thích là say xin, vi phạm giao thông mà còn la lối là sai. Thôi chú về nhà đi thì bị ông Chín la lối nên bị cáo bỏ đi...

Như vậy, phần xét hỏi, Chung chỉ thừa nhận Như gọi có việc thì chạy đến. Do đang ở xa, sợ không kịp nên gọi thêm 3 bị cáo kia. Chạy đến chốt thì ba bị cáo kia đã có mặt. Lúc này Như đến nói đánh anh Chín thì cả 4 cùng nghe, chứ ko phải Chung gọi ba bị cáo kia đến để đánh.

Như thì khai chỉ gọi cho Chung đến để giúp đỡ đưa ông Chín về. Như không biết Hạnh, Vương, Vững, cũng không nhờ gì ba bị cáo này

Hạnh, Vương, Vững cũng khai giống Chung.

VKS hỏi Vương - người đầu tiên đánh anh Chín: lý do đánh anh Chín?

Vương: anh Chung và anh công an nói gì bị cáo không nghe. Nói chuyện xong thì anh Chung kêu bị cáo đến đánh dằn mặt anh Chín. Bị cáo đến đánh, nhưng rất nhẹ. Mấy ngày sau hay tin anh Chín chết nhưng báo cáo không nghĩ do mình gây ra.

10h00. Ls Hoàng Cao Sang - người bảo vệ quyền lợi cho gia đình bị hại tham gia thẩm vấn.

Luật sư: 4 bị cáo cho biết lời khai của mình trả lời tại toà có đúng không, có vu khống cho Như không?

Cả 4 đều trả lời khai đúng, không vu khống

Luật sư Sang hỏi Như: Bị cáo khẳng định lời khai của 4 bị cáo kia có đúng không?

Như: Không đúng.

Luật sư Sang: Bị cáo không thừa nhận các hành vi nhưng tại sao nói không oan?

Như: vì bị cáo thấy mình có trách nhiệm với cái chết của anh Chín.

Luật sư Sang hỏi Chung: Có việc Như gặp bị cáo để nhờ nhận hết hành vi và đổi lại sẽ cho 200 triệu không, hằng tháng thăm nuôi và cho cho 5 triệu, lo cho gia đình?

Chung: có

Luật sư Sang: Có chuyện Như hứa ra tù cho mỗi bị cáo 100 chai (100 triệu) và mua cho chiếc xe máy như lời khai của Hạnh không?

Chung: không.



Bị cáo Hạnh trả lời thẩm vấn cũng thừa nhận Chung có yêu cầu ra nhận hết, anh Như sẽ cho mỗi người 100 chai và mua cho chiếc xe máy.

Tuy nhiên, cũng như ngay từ đầu phiên tòa, bị cáo Phạm Sỹ Hoài Như vẫn phủ nhận hết các lời khai này của các bị cáo.

Chủ tọa hỏi chị Dương Thị Thảo (vợ nạn nhân) về yêu cầu bồi thường, và ý kiến xung quanh vụ án. Chị cho biết vẫn bảo lưu như mình đã nêu lúc đầu

Chị Thảo khá xúc động, quay sang Như nói: "Chồng tôi là cái lưng của tôi, là cái cổ của tôi, là cuộc sống của tôi, vì cậu mà chồng tôi phải chết. Vậy thì cậu hãy nhận cái sai của mình để sớm kết thúc phiên tòa, không làm mất thời gian của mọi người ở đây".

10h40. HĐXX nghỉ hội ý.

10h50. Chủ tọa thông báo, với kết quả giám định có trong hồ sơ, nguyên nhân chết do đánh tụ huyết gây vỡ ruột non nên phải xem xét vấn đề đổi tội danh. Do giới hạn xét xử, toà tuyên bố trả hồ sơ để điều tra lại và làm rõ chuyện hứa hẹn tiền nong giữa các bị cáo có hay ko.



