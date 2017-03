Truy tố hàng loạt lãnh đạo Công ty Pharma bán thuốc “dỏm'

Theo đó, chín bị can bị truy tố gồm: Nguyễn Minh Hùng, nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP VN Pharma (gọi tắt là Công ty Pharma), Nguyễn Chí Nhật và Ngô Anh Quốc, hai nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty Pharma.



Ngoài ra còn có ba bị can thuộc Công ty Pharma là Phan Cẩm Loan, nguyên Phó trưởng Phòng Xuất nhập khẩu, Lê Thị Vũ Phương - nguyên Kế toán trưởng, Bùi Ngọc Duy - nguyên Trưởng phòng Nghiên cứu và Phát triển.

Ba bị can còn lại là Võ Mạnh Cường - nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Hàng hải quốc tế H&C, Phạm Văn Thông - dược sĩ và Phạm Anh Kiệt - nguyên Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Dược Sài Gòn (Sapharco).

Trong số chín người nêu trên, ba bị can là Bùi Ngọc Duy, Phạm Văn Thông và Phạm Anh Kiệt bị truy tố về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Sáu bị can còn lại bị truy tố tội buôn lậu.

Trước đó, ngày 1-8-2014, Cục Quản lý dược - Bộ Y tế đã có công văn yêu cầu Công ty Pharma tạm ngừng nhập khẩu và lưu hành thuốc của nhà sản xuất Helix Pharmaceuticals Inc Canada. Một tuần sau, Cục Quản lý dược tiếp tục có công văn gửi Cục An ninh chính trị nội bộ - Bộ Công an đề nghị xác minh thông tin nghi vấn liên quan lô thuốc nêu trên.

Đến tháng 9-2014, trên cơ sở tài liệu thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã tiến hành bắt khẩn cấp ông Nguyễn Minh Hùng, đồng thời thực hiện lệnh khám xét tại kho chứa thuốc của Công ty Pharma thu giữ gần 9.300 hộp thuốc H-Capital loại 500 mg Caplet. Từ đây, một đường dây buôn lậu thuốc tân dược lớn đã được phanh phui.



Khám xét trụ sở Công ty Pharma. Ảnh: Dân Việt

Theo đó, từ năm 2013 đến thời điểm bị phát hiện, Nguyễn Minh Hùng thông qua Võ Mạnh Cường đã làm và sử dụng các giấy tờ giả (trong đó có giấy chứng nhận thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP) của Canada được đóng dấu hợp pháp hóa lãnh sự của Đại sứ quán Việt Nam tại Canada) nhằm hợp thức hóa tiêu chuẩn và chất lượng loại thuốc nêu trên. Tiếp đó, các đối tượng đã làm giả chứng từ, thủ tục thanh toán tiền để được Cục Quản lý dược cấp giấy phép nhập khẩu gần 9.300 hộp thuốc H-Capital loại 500 mg Caplet không rõ nguồn gốc và kém chất lượng với giá trị số hàng buôn lậu lên đến hơn 5,3 tỉ đồng.

Điều đáng nói, kết quả giám định của Hội đồng giám định - Bộ Y tế cho thấy lô thuốc H-Capital loại 500 mg Caplet nói trên chứa phần lớn hoạt chất không rõ nguồn gốc, kém chất lượng và không sử dụng làm thuốc chữa bệnh.

Cơ quan điều tra cũng xác định, ngoài nhập lậu lô thuốc H-Capital loại 500 mg Caplet, trong thời gian từ năm 2012 đến 2014, Nguyễn Minh Hùng và các đồng phạm còn làm giả hợp đồng mua bán với Công ty Austin Hồng Kông để làm thủ tục nhập khẩu một số thuốc khác có nhãn mác Health 2000 của Canada.