Tù chung thân người nước ngoài sát hại bạn ở khách sạn

Ngày 5-1, TAND TP.HCM mở lại phiên xử sơ thẩm vụ Chuah Chow Fay (32 tuổi, quốc tịch Malaysia) giết bạn người Mỹ ở khách sạn rồi bỏ trốn. HĐXX đã tuyên phạt bị cáo này tù chung thân dù trước đó công tố chỉ đề nghị phạt từ 17 đến 19 năm tù.



HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng cần phải xử lý nghiêm.



Bị cáo tại phiên xử sáng 5-1.



Trước đó, vụ án từng phải trả hồ sơ để điều tra bổ sung nhiều lần vì lời khai của bị cáo bất nhất, mâu thuẫn. Chuah Chow Fay luôn cho rằng không cố ý gây ra cái chết cho nạn nhân.



Bị cáo này ban đầu làm việc tại cơ quan điều tra sử dụng tiếng Anh suốt quá trình cho lời khai. Đến khi sắp ra tòa bị cáo lại không chịu mời phiên dịch tiếng Anh mà đòi phải có người phiên dịch tiếng Hoa.

Theo hồ sơ, năm 2012 Chuah Chow Fay bị TAND TP.HCM tuyên phạt ba năm tù về tội lưu hành các giấy tờ có giá giả. Chuah Chow Fay thi hành án đến 30-8-2013 được đặc xá và ở lại Việt Nam.

Chiều 21-5-2015, Chuah Chow Fay đến khách sạn VL trên đường Trần Phú (phường 7, quận 5) để thăm một người bạn là ông Kwork Alexk (SN 1970, quốc tịch Mỹ) đang thuê phòng lưu trú tại đây.



Theo Chuah Chow Fay khai, trong lúc trò chuyện, ông Kwork Alexk có hỏi mượn tiền để mua vé may bay về Mỹ. Do Chuah Chow Fay không cho mượn nên hai bên phát sinh cự cãi và xô xát. Trong lúc giằng co, ông Kwork Alexk chụp một con dao rọc giấy trên bàn tấn công nhưng Chuah Chow Fay giật được, quay lại đâm khiến ông Kwork Alexk gục tại chỗ.

Lúc này bên ngoài phòng tiếp tân có gõ cửa và hỏi "Có chuyện gì ở bên trong?", Chuah Chow Fay trả lời vọng ra không có gì.

Sau đó Chuah Chow Fay nhanh chóng thay quần áo dính máu và giả giọng gọi xuống tiếp tân: "Cho bạn tôi xuống đi, không có chuyện gì hết". Rồi Chuah Chow Fay rời khỏi khách sạn và đón xe bỏ trốn, vứt con dao gây án.

Thấy Chuah Chow Fay ra khỏi khách sạn trong tình trạng nhễ nhại mồ hôi và hốt hoảng nên nhân viên khách sạn đã lên phòng kiểm tra thì phát hiện ông Kwork Alexk nằm tử vong trong vũng máu.

Đến chiều tối hôm sau, Chuah Chow Fay đến trạm kiểm soát của Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh để làm thủ tục xuất cảnh qua Campuchia thì bị phát hiện và bắt khẩn cấp.