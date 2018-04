Tử hình kẻ ngáo đá sát hại 2 người

Ngày 24-4, tại huyện Chợ Lách, TAND tỉnh Bến Tre đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử lưu động Nguyễn Phú Đức (32 tuổi, ngụ xã Sơn Định, huyện Chợ Lách) về tội giết người. Đây là vụ thảm án xảy ra hồi tháng 8-2016 gây chấn động dư luận địa phương. Rất đông người dân đã đến theo dõi phiên tòa.



Muốn giết người vì là… thầy bùa, ma quỷ

Như Pháp Luật TP.HCM từng phản ánh, vì bị cha mẹ chị T. (bạn gái) ngăn cấm tình cảm, Đức mang dao tới nhà cha mẹ chị T. sát hại dã man người mẹ và một người hàng xóm. Trước ngày gây án, do sử dụng nhiều loại ma túy, trong đó có ma túy đá nên Đức có biểu hiện nói nhảm, hoang tưởng nhận nhầm...

Tại phiên tòa, Đức khai trưa 1-8-2016, sau khi ngủ dậy, Đức đòi cha đi qua nhà chị T. hỏi cưới chị T. cho Đức. Do trước đó Đức từng xuống nhà chị T. quậy nên cha Đức không đồng ý đi vì sợ mất mặt. Đức nói: “Cha nên nghe lời con, sống mà không nghe lời con là sẽ chết hết đó”. Cha của Đức vẫn không đồng ý nên Đức nảy sinh ý định sát hại cha mẹ chị T. vì họ ngăn cản tình cảm của Đức.

HĐXX hỏi: “Tại sao bị cáo lại chém chết mẹ chị T. và một người hàng xóm?”. “Bị cáo muốn giết hai người đó vì những người này là thầy bùa, là ma quỷ muốn mọi người phải nghe theo và luôn làm hại bị cáo” - Đức khai.

HĐXX tiếp tục hỏi: “Mục đích của bị cáo là tìm chém cha mẹ chị T., sao bị cáo lại chém cả người hàng xóm?”. Đức đáp: “Trong lúc đi tìm cha của T. để chém, bị cáo thấy ông ấy chạy vào nhà hàng xóm nên xông vào. Bị cáo thấy ông hàng xóm, tưởng… cha của T. hô biến thành nên bị cáo chém chết”.



Bị cáo Nguyễn Phú Đức tại phiên xử. Ảnh: Đ.HÀ

Vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự

Người cha của Đức cho biết từ lúc sinh ra đến lúc trưởng thành, Đức không bị bệnh tật gì và cũng không đi chữa bệnh ở bất cứ bệnh viện nào. Đức sống với gia đình, học đến lớp 6 thì nghỉ học. Năm 2011, Đức bị phát hiện nghiện ma túy và được đưa đi cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh, giáo dục, lao động xã hội tỉnh Bến Tre trong thời gian 24 tháng. Tháng 8-2015, cai nghiện xong, Đức về nhà sinh sống và tiếp tục sử dụng trái phép ma túy cho đến ngày phạm tội.

Theo HĐXX, Điều 14 BLHS cũ quy định người phạm tội trong tình trạng say do dùng rượu hoặc chất kích thích mạnh khác thì vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự. Ở đây Đức không thuộc trường hợp mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi do bệnh lý tự phát sinh mà do sử dụng trái phép chất ma túy nên phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi của mình. Hành vi phạm tội của Đức là đặc biệt nghiêm trọng, giết nhiều người một cách dã man, tàn ác, không còn khả năng cải tạo, cần loại trừ vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội.

Từ đó, HĐXX đã tuyên phạt Đức án tử hình về tội giết người và buộc Đức phải bồi thường cho gia đình các bị hại tổng cộng hơn 210 triệu đồng.