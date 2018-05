Vẫn chưa xử được vụ gắn nhãn hiệu nổi tiếng lên áo thun

Những vấn đề cần làm rõ để chứng minh hàng giả Hiện nay, bản án hình sự sơ thẩm lần một hồi tháng 8-2014 của TAND huyện Bình Chánh đã bị hủy để điều tra, truy tố, xét xử lại theo thủ tục chung. Do đó, việc xác định hàng giả về nội dung (giả về chất lượng hoặc công dụng) tại thời điểm này cần dựa vào văn bản mới. Cụ thể: Khoản 8 Điều 3 Nghị định 124/2015 (sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 185/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng) quy định hàng giả gồm: a) Hàng hóa không có giá trị sử dụng, công dụng; có giá trị sử dụng, công dụng không đúng với nguồn gốc bản chất tự nhiên, tên gọi của hàng hóa; có giá trị sử dụng, công dụng không đúng với giá trị sử dụng, công dụng đã công bố hoặc đăng ký; b) Hàng hóa có ít nhất một trong các chỉ tiêu chất lượng hoặc đặc tính kỹ thuật cơ bản tạo nên giá trị sử dụng, công dụng của hàng hóa chỉ đạt mức từ 70% trở xuống so với tiêu chuẩn chất lượng hoặc quy chuẩn kỹ thuật đã đăng ký, công bố áp dụng hoặc ghi trên nhãn, bao bì hàng hóa; … Để kết luận đây là áo thun giả hay áo thun xâm phạm nhãn hiệu cần phải giám định để xác định theo tiêu chuẩn mà nhà sản xuất đã đăng ký về hàng may mặc (chẳng hạn, tiêu chuẩn về chất liệu vải may mặc gồm nhiều tiêu chuẩn như: độ thoáng khí, độ bền mài mòn, độ thoáng khí, độ hút ẩm….) , trên cơ sở đó mới có thể kết luận: “Hàng hóa có ít nhất một trong các chỉ tiêu chất lượng hoặc đặc tính kỹ thuật cơ bản tạo nên giá trị sử dụng, công dụng của hàng hóa chỉ đạt mức từ 70% trở xuống so với tiêu chuẩn chất lượng hoặc quy chuẩn kỹ thuật đã đăng ký, công bố áp dụng hoặc ghi trên nhãn, bao bì hàng hóa”.

Kết luận giám định như nêu trên chưa cho phép kết luận đây là hàng giả hay hàng xâm phạm kiểu dáng công nghiệp (một trường hợp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp nhưng không bị xử lý hình sự về tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp). Kiểu dáng công nghiệp có phải là một trong các tiêu chuẩn cơ bản của áo thun nhãn hiệu Lacoste mà nhà sản xuất đã công bố không? Đây là điều mà bản án sơ thẩm và phúc thẩm không nêu ra khi tranh luận với luật sư cho rằng đây chỉ là hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp (xâm phạm nhãn hiệu – do áo thun gắn nhãn hiệu Lacoste). Như vậy, để có thể kết luận áo thun gắn nhãn hiệu Lacoste trong vụ án này là hàng giả cần phải xác định: (1) Các tiêu chuẩn chính về áo thun Lacoste đã đăng ký, công bố áp dụng hoặc ghi trên nhãn, bao bì hàng hóa; (2) Có ít nhất một trong các chỉ tiêu chất lượng hoặc đặc tính kỹ thuật cơ bản tạo nên giá trị sử dụng, công dụng của hàng hóa chỉ đạt mức từ 70% trở xuống so với tiêu chuẩn chất lượng hoặc quy chuẩn kỹ thuật đã đăng ký, công bố áp dụng hoặc ghi trên nhãn, bao bì hàng hóa. TS PHAN ANH TUẤN, trưởng bộ môn Luật Hình sự Trường Đại học Luật TP.HCM