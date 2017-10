VKS kiến nghị điều tra DN hối lộ TTGT

Nhận hối lộ để bảo kê doanh nghiệp Theo cáo trạng, từ năm 2013 đến 2016, bảy cán bộ TTGT TP Cần Thơ gồm Dương Minh Tâm (phó chánh TTGT TP Cần Thơ), Đoàn Vũ Duy (đội trưởng Đội 11 phụ trách địa bàn quận Bình Thủy), Võ Hoàng Anh (đội trưởng Đội 3 phụ trách quận Ninh Kiều), Nguyễn Trần Lưu (đội trưởng Đội 6 phụ trách quận Thốt Nốt), Lý Hoàng Minh (đội phó Đội 3 phụ trách quận Ninh Kiều), Hồ Công Thiện (đội phó Đội 7 phụ trách huyện Phong Điền), Trần Lập Pháp (cán bộ Đội 4, quận Cái Răng) đã câu kết với Trần Tường An, Nguyễn Văn Cần thỏa thuận với một số DN, cá nhân có ô tô hoạt động kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa để không bắt hoặc bắt các lỗi nhẹ khi vi phạm giao thông đường bộ. Hằng tháng hoặc trong từng lần vi phạm, các DN, cá nhân giao nộp tiền mặt hoặc chuyển vào tài khoản cá nhân theo yêu cầu của các bị cáo với số tiền ít nhất là 1 triệu đồng/tháng, nhiều nhất là 28 triệu đồng/tháng. Cụ thể, Tâm đã nhận của 13 cá nhân, DN với số tiền hơn 400 triệu đồng. Duy đã nhận của 57 cá nhân, DN số tiền gần 2,8 tỉ đồng. Hoàng Anh nhận của 33 cá nhân, DN số tiền hơn 542 triệu đồng. Minh nhận của 33 cá nhân, DN với số tiền gần 240 triệu đồng. Thiện nhận của một DN 25 triệu đồng. Pháp nhận của 10 cá nhân, DN 47 triệu đồng. Lưu nhận của hai cá nhân 26 triệu đồng. Cáo trạng cũng xác định Cần giúp Duy nhận tiền của 50 cá nhân, DN thông qua sáu tài khoản ngân hàng với số tiền khoảng 2,7 tỉ đồng và được hưởng lợi 71 triệu đồng. An mở hai tài khoản ngân hàng nhận tiền giúp Duy từ năm cá nhân, DN với số tiền 53 triệu đồng và nhận từ Cần giúp Duy gần 300 triệu đồng. Xử sơ thẩm hồi tháng 7-2017, TAND TP Cần Thơ đã phạt Duy tù chung thân, Cần 20 năm tù, Hoàng Anh 15 năm tù, Tâm 10 năm tù, Minh chín năm tù, các bị cáo Lưu, Thiện, Pháp, An mỗi bị cáo bảy năm tù về tội nhận hối lộ.